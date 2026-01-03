Julianny, venezolana en Valladolid: "Ninguna dictadura sale con votos"

Julianny Durán, venezolana en Valladolid que nos cuenta cómo está viviendo desde España el ataque de Estados Unidos a las bases militares de Venezuela

La comunidad venezolana en Valladolid está viviendo los últimos acontecimientos en su país de origen con una mezcla de consternación y esperanza. Así lo ha explicado Julianny Durán, una venezolana afincada en la ciudad desde hace nueve años, que expresa un sentir agridulce: "estamos muy consternados, pero con un fresquito aquí en lo más profundo de nuestro corazón, porque creemos que nuestro país llegó el momento de ser libertada".

Durán, quien fue funcionaria del estado, tuvo que abandonar Venezuela hace casi una década porque su familia estaba en peligro. Para la comunidad en el exilio, los recientes sucesos no han sido en vano: "sabíamos que esto iba a suceder, pero no sabíamos ni el cómo, ni el dónde, ni cuándo".

La única vía posible

Pese al temor por los familiares que siguen en el país, Durán se muestra convencida de que la intervención era la única solución. "Ninguna dictadura en el mundo sale con negociaciones pacíficas ni con votos, y nosotros, los venezolanos, lo tenemos más que claro", ha sentenciado.

Según ha relatado, han sido "casi tres décadas de nosotros ir por la vía pacífica, por la vía ordenada" y por la legislativa, pero "no hemos obtenido resultados". La esperanza de la comunidad es que "el mundo dejara de ser ciego" ante una situación sostenida por "muchísimos intereses políticos".

El flujo de información con Venezuela

La comunicación con las familias en Venezuela es constante, pero en una sola dirección. "Allí en Venezuela hace años que no hay libertad de expresión", explica Durán, por lo que son los expatriados quienes envían la información a sus allegados. "Somos nosotros los que llevamos informaciones allá", ha añadido.

Desde las asociaciones de venezolanos en el exterior se filtra la información para evitar bulos y se dan instrucciones a las familias. El consejo es claro: "manténgase bajo perfil, no publiquen nada", para evitar las "cacerías de brujas" de quienes todavía forman parte del régimen.

A la espera de que la situación se resuelva y "llegue la paz" a Venezuela, Durán ha adelantado que se organizarán concentraciones en todo el mundo para "seguir dando a conocer" la realidad del país.