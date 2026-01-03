Los Reyes Magos adelantan su visita a San Sadurniño con una gran fiesta este domingo

Melchor, Gaspar y Baltasar tienen por delante una de las noches más largas del año, pero antes de su viaje mágico del lunes al martes, los Reyes Magos de Oriente han decidido multiplicar su presencia en la comarca. En San Sadurniño, la cita más esperada tendrá lugar este domingo, 4 de enero, en el Pabellón Municipal.

Para recibirlos con todos los honores, el Concello ha organizado una fiesta de bienvenida que comenzará a las 17:00 horas. El evento contará con la animación del equipo de La GuaGua, que dirigirá diversos talleres para los más pequeños y su popular "Canta-baila", una propuesta llena de música y coreografías pensada para que participe toda la familia.

Chocolate, juegos y mucha magia

El pabellón se transformará en un gran centro de juegos con la instalación de un tobogán hinchable gigante, una cama elástica y otros entretenimientos. Además, para combatir el frío de enero, se servirá chocolate caliente acompañado de roscón para todos los asistentes.

El momento culminante de la tarde llegará sobre las 18:45 horas, cuando Sus Majestades hagan su entrada oficial en el recinto. Los Reyes llegan con los bolsillos llenos de caramelos y, lo más importante, con la disposición de escuchar las peticiones de última hora de los niños y niñas de San Sadurniño.

Entrega de cartas en mano

Aquellos que todavía no hayan enviado su carta por correo ordinario están de suerte: Melchor, Gaspar y Baltasar recogerán las misivas en mano durante la tarde del domingo. Esta es, sin duda, la mejor garantía para asegurar que sus deseos lleguen a tiempo y que el martes por la mañana los regalos aparezcan en sus hogares.