Te desvelamos las claves para cumplir los propósitos de año nuevo y no fracasar en el intento

El preparador físico Javi Peña ha aprovechado su última intervención del año en el programa Deportes Cope Málaga para lanzar una advertencia sobre los clásicos propósitos de enero. Con la llegada del nuevo año, muchas personas se lanzan a planes de choque para compensar los excesos navideños, un error que, según el preparador físico, conduce directamente al abandono. Por ello, propone un enfoque radicalmente distinto para que los objetivos de cuidarse no se queden en un simple intento.

“No empieces enero castigándote”

Peña define el "castigo" de principios de año como el impulso de someterse a dietas extremas o "entrenar como si no hubiera un mañana" para contrarrestar los gastos y comidas de diciembre. "Ahora viene la frase excelente, la que más se va a escuchar este año", comenta sobre la promesa de empezar de cero de forma drástica. El preparador insiste en que no se debe cambiar todo de golpe: "Debemos de cuidarnos todos los días. Hemos pasado unos días de excesos, y no es necesario de cambiarlo todo de golpe, no debemos de castigarnos", apunta.

Frente a esta mentalidad, la recomendación es clara: hay que ser realistas. Para empezar bien el año, Peña aconseja establecer "objetivos pequeños, con planes que podamos sostener cuando llegue ese cansancio, cuando esa motivación baje". La clave, afirma, es pensar más "en la constancia que en la intensidad". El objetivo es introducir pequeños hábitos y momentos de movimiento que se puedan mantener en el tiempo hasta que se integren en el estilo de vida de cada uno.

Debemos de proponernos objetivos conscientes, reales y que podamos alcanzar. No es necesario cambiarlo todo de golpe" Javi Peña Preparador Físico en COPE Málaga

El peligro del “todo o nada”

La experiencia de nueve años como entrenador le ha demostrado a Javi Peña que la estrategia de empezar "superfuerte" tiene un alto índice de fracaso. "El 80, 90 por 100, en febrero, marzo o incluso a finales de enero, todos los propósitos que se pusieron el 1 de enero ya la han eliminado de sus vidas", sentencia. Por eso, asegura que empezar "poquito a poquito" y adaptar la rutina al propio estilo de vida garantiza mejores resultados a largo plazo.

COPE Málaga El preparador físico de COPE explica las claves de hacer un buen entrenamiento de cardio

Peña subraya que abandonar en el propio mes de enero es una consecuencia directa de fijar metas poco realistas. En lugar de proponerse perder una gran cantidad de peso, sugiere "batallas pequeñitas" como perder dos o tres kilos en un mes. "Verás cuando lo consigas, eso te va a llevar a querer seguir por ese camino que has cogido", explica.

Cuidarse es un proceso para toda la vida

El preparador físico recuerda a sus clientes que cuidarse "es un proceso que va a durar toda la vida, que no depende de fecha y tiene un tiempo limitado". En este sentido, su trabajo, dice, no es "cambiar un cuerpo en 2, 3 o 4 semanas", sino acompañar a la persona para que el abandono no vuelva a ocurrir. Por ello, anima a no dejarse llevar por la impulsividad y a ser conscientes de la necesidad de mantener el hábito en el tiempo.

Lo importante no es sufrir, lo importante es que forme parte de nuestra vida" Javi Peña Preparador Físico en COPE Málaga

El error que se repite cada enero, según el experto, es "querer compensar todo" y aspirar a "la vida perfecta". En su lugar, Javi Peña insiste en que el camino debe ser disfrutar del proceso. "Lo importante no es sufrir, lo importante es que forme parte de nuestra vida", recalca, añadiendo que se trata de "sumar momentos que nos sumen a nuestro propio estilo de vida". Para quienes deseen empezar el año "con cabeza", pueden encontrar sus consejos y rutinas en su perfil de Instagram