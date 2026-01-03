El PPdeG denuncia el "nuevo castigo" de Sánchez a Galicia con la subida de los peajes de la AP-9

El PPdeG ha iniciado el año 2026 cargando con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los populares gallegos denuncian lo que consideran un "nuevo castigo" a la comunidad tras la entrada en vigor de la subida de los peajes en la AP-9, un incremento que tildan de "exageradamente inaceptable".

Desde la formación critican que esta subida no solo penaliza a los usuarios habituales, sino que profundiza en el "agravio comparativo" que sufre esta infraestructura. Con el aumento del 5% aplicado este 1 de enero, la Autopista del Atlántico se consolida como "la más cara de España".

Críticas al "boicot" de la transferencia

Los populares culpan íntegramente de esta situación al Gobierno central, asegurando que "podría haber evitado" este escenario. En este sentido, recuerdan que el pasado 2025 fue el "año del boicot" a la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia, acumulando ya 60 prórrogas al debate de esta iniciativa en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, el PPdeG ha señalado como "cómplices" de esta situación a las fuerzas de la oposición en Galicia. Al PSdeG, al que acusan de actuar como una "sucursal" que busca "complacer a su líder",y al BNG, por mantener su "infructuoso apoyo" a Sánchez mientras los gallegos siguen pagando los peajes más altos.