Incautado un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal (A Coruña)
La droga ha sido localizada la madrugada de este sábado en una operación conjunta del GRECO y varias comisarías de A Coruña y Vigo. Podría haber varios detenidos y la operación está bajo secreto de sumario
Galicia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Un tremendo alijo de cocaína ha sido incautado por la Policía Nacional este sábado de madrugada en la Pobra do Caramiñal, municipio de A Coruña, en una operación conjunta en la que participan agentes del GRECO de la Policía Nacional y de las Comisarías de Policía de A Coruña, Ribeira y Vigo.
Desde la Policía Nacional de A Coruña confirman que ha habido un alijo importante, pero no especifican de cuántos kilos se trata y reconocen que apenas pueden facilitar más información porque la operación está ahora mismo bajo secreto de sumario. Algunos medios escritos hacen referencia a 1.500 kilos de cocaína que habrían sido incautados.
Es probable que haya personas detenidas pero no hay confirmación oficial de momento. Según han informado fuentes consultadas por Europa Press, la droga fue interceptada en tierra, a bordo de un vehículo. Parece que antes habría sido descargada en una playa de A Coruña.