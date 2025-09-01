Detenido por repartir cocaína en Lugo a bordo de un patinete eléctrico

El detenido supuestamente repartía la droga que vendía a bordo de un patinete eléctrico/ Foto: EFE

Agentes del Cuerpo Nacional de Policíal han detenido a un individuo que, supuestamente, se desplazaba a bordo de un patinete eléctrico para realizar ventas de droga, en concreto de cocaína, por diversos lugares de la ciudad de Lugo.

Según la información facilitada este lunes por la Comisaría Provincial de Lugo, con la detención de este individuo se da por desmantelado un punto de venta de drogas en la zona de la Avenida de Fontiñas.

Esta detención fue posible gracias al trabajo de prevención que realiza la Policía Nacional en la ciudad, cuyos agentes detectaron “ciertos movimientos” que les hicieron sospechar de la existencia de un posible “punto de venta de drogas en la zona sur de la ciudad”.

vigilancia y arresto

Precisamente, por ese motivo, se puso en marcha un dispositivo de vigilancia y, después de varios días, los agentes que formaban parte del operativo pudieron comprobar que, efectivamente, se estaban vendiendo drogas en un punto de la Avenida das Fontiñas.

Fue identificado el sospechoso y posteriormente detenido. En el transcurso del operativo, le fueron intervenidas varias dosis de cocaína preparadas para su venta y dinero en metálico, supuestamente procedente del trapicheo con drogas.

Una vez practicada su detención, la Policía Nacional mantuvo la vigilancia sobre su entorno e intervino diverso material utilizado para preparar la droga para su venta, incluso diversos medicamentos que supuestamente eran utilizados para cortar la droga.