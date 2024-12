Balance de año más agrio que dulce para la línea de ferrocarril de Galicia que agoniza entre averías, accidentes y pérdida de usuarios

Jairo Orjales es portavoz de la Plataforma pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeo

Este lunes se desarrollan los trabajos para despejar la vía de FEVE tras el descarrilamiento de un convoy en Foz que colisionó contra dos caballos este sábado por la mañana. Afortunadamente ninguna persona resultó herida. Si bien este accidente es fruto de la mala suerte, el tren de vía estrecha que conecta Gijón con Ferrol vuelve a saltar a la palestra.

Haciendo balance del año, desde la Plataforma pola defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo constatan que este 2024 se cierra con más de 500 suspensiones de servicio, lo que dista mucho de ser un balance óptimo, según explica el portavoz Jairo Orjales. Señala que "la noticia ideal sería que pudiésemos echar un año en el que no contemos más de 500 supresiones, por ejemplo".

el servicio tiene que ser confiable

Insiste en que "para que la gente circule con normalidad y crea en los servicios tiene que ser un servicio que de confianza", pero los viajeros a día de hoy no lo quieren usar porque temen llegar tarde al instituto o a una cita.

Para la Plataforma el 2024 fue más agrio que dulce. Ven que se están actualizando estaciones y apeaderos, han mejorado algo en el mantenimiento de la infraestructura, pero las unidades, los trenes, siguen siendo “el caballo de batalla”.

Cuando un tren se avería echa meses e incluso años en taller por “falta de previsión de recambios” y no hay unidades suficientes para prestar los servicios. El ancho métrico comparte las máquinas con otras comunidades autónomas del norte y es un problema porque esos trenes prometidos que se van a construir aquí no terminan de llegar y además la mayoría son eléctricos y en Galicia no está electrificado el ancho métrico.

más agilidad en el taller

Urge más agilidad en los talleres y sugieren la posibilidad de que cinco unidades que dentro de nada serán excedentarias en Valencia podrían venir para aquí, sería una solución transitoria pero pueden solventar en parte el problema de falta de material diésel que tienen nuestros servicios.

En la Plataforma son conscientes y tienen datos de que hay una recuperación paulatina de viajeros y además constatan que cuando pasa un tiempo sin averías ni retrasos la gente vuelve a usar el servicio. Han detectado una media de un 20% de aumento de usuarios este año 24.

un cercanías entre viveiro y ribadeo, ¿proyecto imposible?

Recuerdan desde la Plataforma su propuesta de establecer un servicio de cercanías entre Ribadeo y Viveiro, que consideran que es viable y sería muy útil, pero si Renfe “no es capaz de mantener el servicio de cuatro frecuencias diarias por cada sentido que hay ahora mismo, pensar en un servicio cercanías Viveiro-Ribadeo es una utopía. Si fuera posible podríamos hablar de unas ocupaciones espectaculares porque sí es cómodo, en muchos casos no está mal situado y tiene mucho potencial por explotar”.

una línea que siempre es noticia

Bien por falta de mantenimiento, averías, suspensiones o por causas fortuitas del destino, la línea de FEVE entre Ferrol-Ribadeo está constamente en boca de todos. Entre otros, destacan varios accidentes acontecidos en los últimos tiempos.

En enero de este año un convoy colisionó contra unos árboles, sin causar daños personales, pero los viajeros quedaron atrapados en el tren durante un par de horas. Ocurrió pasado el puente del río Sor.

En el mes de marzo un coche se salió de la calzada y cayó sobre la vía del tren a la altura de Foz. El conductor tuvo que ser trasladado al Hospital.

En noviembre de 2023 otro tren descarriló a su paso por Ortigueira tras chocar contra un árbol, sin registrarse heridos.

Y las suspensiones de servicio son tantas que se alcanzan a contabilizar más de 500, como denuncian desde la Plataforma del ferrocarril. Queda mucho que mejorar pero sería una fantástica opción de transporte público para acudir a estudiar o al Hospital da Mariña, entre otros destinos de la costa.