Los usuarios de FEVE no están satisfechos: “De poco sirve viajar gratis, si no llegas al destino”

Viajar gratis en tren no es la solución. Los usuarios de FEVE no se sienten compensados con la gratuidad de las Cercanías ferroviarias hasta 2026 porque van a tener que seguir sufriendo tres años más retrasos y cancelaciones en el servicio ferroviario. “De de poco sirve no pagar billete, si tienes que sufrir un calvario para llegar al destino”, afirma Aurelio Fernández, que se mueve con frecuencia entre Pravia y Oviedo.

“Te compensa relativamente porque, aunque no pagas, el servicio es vergonzoso, con trenes que se averían y se retrasan todos los días”, explica Andrés Cuervo que viaja a diario entre El Berrón y la capital asturiana. “Yo por ahora aguanto, pero estoy pensando en gastar 30 euros en la tarjeta CTA y asegurar que llego a la hora”, remarca este usuario de FEVE.

En la misma línea se pronuncia el portavoz del colectivo 'Asturias al Tren', Carlos García, que ve en la gratuidad del servicio de cercanías “pan para hoy y cierre de líneas para el futuro” porque el problema no es el precio o los horarios sino “los retrasos y la falta de fiabilidad por culpa de las continuas averías”.

García teme que el retraso de tres años en la entrega de las nuevas unidades sea “mortal” para FEVE ya que duda que los trenes puedan aguantar hasta 2026.

EL PRINCIPADO APUESTA POR EL METRO DE ASTURIAS

Frente a la visión crítica expresada por los usuarios y por la oposición política, el consejero de Ordenación del Territorio, Alejandro Calvo, apuesta por aprovechar la actual coyuntura para convertir las Cercanías en el "futuro metro" que articule el área central de Asturias con las zonas de desarrollo.

Calvo también ha indicado que la gratuidad de los trenes hasta 2026 llegará a través de la integración tarifaria y con un título único para todos, asimilable al actual del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). El consejero entiende que será “beneficioso no solo para los usuarios de cercanías, sino para que pongamos más recursos a disposición de nuestra red".



Asimismo, ha valorado que el ministerio se incorpore al Consorcio de Transportes de Asturias y que lo haga con "un presupuesto muy importante".