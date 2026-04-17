El PP de Lugo comienza a explorar las posibilidades para presentar una moción de censura en Vilalba

El concejal José María García Leira confirmó en Cope Lugo que el PP hablará con BNG y Vilalba Aberta para plantear un gobierno alternativo

El Partido Popular ha anunciado el inicio de los contactos para presentar una moción de censura en el municipio lucense de Vilalba. Esta decisión llega después de que la alcaldesa, la socialista Marta Rouco, perdiese la moción de confianza que había planteado para intentar aprobar los presupuestos municipales para el año en curso.

La aritmética de la corporación municipal es clave en este escenario. Actualmente, el Partido Popular cuenta con ocho concejales, la misma cifra que suma el gobierno bipartito, formado por el Partido Socialista (cinco ediles) y Vilalba Aberta (tres). El BNG, con un representante, se convierte en la pieza decisiva para cualquier mayoría alternativa.

Un gobierno alternativo

En un comunicado, los populares han confirmado que mantendrán contactos “con Vilalba Aberta y el BNG” con el objetivo de “ofrecer a los vecinos un gobierno alternativo que haga avanzar al municipio”. Las reuniones con los representantes de estas formaciones políticas se llevarán a cabo la próxima semana.

La decisión de iniciar las negociaciones fue acordada en una reunión de trabajo entre los concejales del grupo municipal y el comité ejecutivo local, un encuentro en el que también participó la presidenta provincial del partido, Elena Candia.

Como fuerza más votada por los vilalbeses en las últimas elecciones municipales, tenemos la responsabilidad de ofrecer un cambio de rumbo" José María García Leira Concejal del Partido Popular en Vilalba

Desde el PP reivindican su posición como la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales. Consideran que tienen "la responsabilidad de ofrecer un cambio de rumbo al frente del Ayuntamiento, con un proyecto que lo haga avanzar".

Sin embargo, admiten que este cambio “no será posible sin el apoyo de Vilalba Aberta y el BNG”.