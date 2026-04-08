La alcaldesa de Vilalba (Lugo) se somete a una cuestión de confianza para desbloquear los presupuestos

La alcaldesa de Vilalba se somete a una cuestión de confianza para desbloquear los presupuestos

El Concello de Vilalba vive este jueves una jornada política clave. La alcaldesa, Marta Rouco, se someterá a una cuestión de confianza en un pleno extraordinario convocado a las 09:00 horas. La medida llega después de que la oposición tumbara su propuesta de presupuestos para 2026, que ascendía a 14,2 millones de euros.

Un trámite para el desbloqueo

La alcaldesa ha calificado la cuestión de confianza como "un trámite que la legislación permite para desbloquear una situación", dada la importancia de los presupuestos para el funcionamiento del Concello. Ha negado que se trate de "ninguna medida desesperada" y ha enmarcado la decisión en su deber de buscar soluciones para el municipio.

Como alcaldesa, ante una situación de bloqueo, tengo que buscar las alternativas precisas" Marta Rouco Alcaldesa de Vilalba

Según ha explicado, el rechazo del BNG a las cuentas se debe a que la formación "condicionó su apoyo a cuestiones que estrictamente no tienen que ver con el presupuesto", sino con áreas gestionadas por sus socios de gobierno, Vilalba Aberta. Rouco ha asegurado que no va a inmiscuirse en las competencias de sus socios, respetando el pacto de gobierno.

El papel clave del BNG

Si la cuestión de confianza no prospera, se abrirá un plazo de 30 días en el que la oposición podría presentar una moción de censura. Sin embargo, esta vía parece poco probable, ya que el PP necesitaría el apoyo del BNG, que ya ha avanzado que no firmará una moción con los populares.

Apelo también a la responsabilidad que tiene el concejal del BNG para con Vilalba" Marta Rouco Alcaldesa de Vilalba

Por ello, Rouco ha hecho un llamamiento directo al edil nacionalista: "Apelo también a la responsabilidad que tiene el concejal del BNG para con Vilalba". Le ha pedido que, si no va a votar a favor, valore una abstención para "no bloquear", ya que un voto en contra solo retrasaría la tramitación de los presupuestos un mes más.

Riesgo para ayudas y servicios

La no aprobación de las cuentas supondría mantener prorrogados los presupuestos de 2025. La alcaldesa ha advertido que esto impediría la concesión de casi 400.000 euros en subvenciones nominativas a entidades culturales y deportivas. Además, no se podrían asumir los incrementos de costes en servicios básicos como el suministro eléctrico.