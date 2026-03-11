El PP de Vilalba denuncia que el mal estado del adoquinado de la Rúa da Pravia causa daños en los coches

El Partido Popular de Vilalba ha denunciado públicamente el mal estado del pavimento adoquinado de la Rúa da Pravia, una céntrica vía del municipio. Según los populares, esta situación está provocando daños en los bajos de los vehículos que estacionan en la zona, a pesar de la inversión de más de 1,4 millones de euros en su humanización. "El gobierno local de PSOE y Vilalba Aberta lleva enterrados ya más de 1,4M€ y, a pesar de que dijeron que los arreglos solucionarían los problemas, está peor que nunca", advierten.

Quejas y reclamaciones de los afectados

El concejal del PP, José María García-Leira, ha confirmado que el problema es recurrente y que ya tienen constancia de denuncias efectuadas por propietarios de vehículos afectados. "No es el primero, y creo que no va a ser el último que se dirige a nosotros", ha explicado García Leira, quien insta al equipo de gobierno a que arregle estos problemas "lo antes posible".

Lo que se hicieron fueron parches, no servía absolutamente para nada" José María García-Leira Concejal del PP de Vilalba

Desde el PP recuerdan que ya se han realizado trabajos de reparación en la calle, pero los califican de insuficientes. "Lo que se hicieron fueron parches, no servía absolutamente para nada, el adoquinado de la Rúa da Pravia estaba quedando exactamente igual", lamenta el concejal. La formación política pide que, si los plazos lo permiten, se vuelva a solicitar la garantía a la empresa adjudicataria para que "arreglen de una vez" los desperfectos.

La "calle del sin-sentido"

Los populares han calificado la vía como "la calle del sin-sentido". Critican que el sentido del tráfico rodado haya cambiado en función de qué partido, PSOE o Vilalba Aberta, ostentara la responsabilidad del área de movilidad. Uno de estos cambios supuso un coste adicional de 11.000 euros para "volver a cambiar el sentido del tráfico".

El PP también ha señalado los perjuicios que las obras han causado al comercio de la zona y el caos para la movilidad. "Es muy difícil circular por Vilalba por culpa de la Rúa de la Pravia, que es unidireccional, y es imposible aparcar", afirma García-Leira. Este hecho, según el concejal, provoca que gente que "venía antes a comprar a Vilalba, hoy en día no venga".

Finalmente, los populares temen que otras obras que promueve el gobierno local, como el parque en el Campo da Feira con una inversión de 230.000 euros, tengan un "resultado similar: desastroso". Consideran que este tipo de actuaciones reducen plazas de aparcamiento en un municipio donde ya es complicado estacionar, lo que perjudica directamente al comercio y a los vecinos.