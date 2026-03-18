Pedro Blanco pone fecha a la autovía Lugo-Santiago: estará terminada en "cuestión de meses"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado que la finalización de la autovía Lugo-Santiago (A-54), probablemente una de las infraestructuras más demandadas históricamente en las últimas décadas por los vecinos de esta provincia, es inminente. En el transcurso de una entrevista COPE Lugo, ha asegurado que la finalización del último tramo pendiente, el que discurre entre las localidades de Melide y Arzúa, en la provincia de A Coruña, será realidad en un plazo muy breve.

En cuestión de meses seremos capaces de rematar la autovía Lugo-Santiago" Pedro Blanco Delegado del Gobierno en Galicia

Blanco se ha mostrado optimista y ha sugerido que podría estar operativa en torno al verano, de modo que la ciudad de Lugo quedaría conectada con la capital de Galicia por carretera en menos de una hora. Aunque estaba previsto que las obras en el último tramo pendiente quedasen rematadas a finales del pasado año o principios del actual, el delegado ha justificado los retrasos por la sucesión de temporales que ha azotado la Comunidad en los últimos meses.

Lluvias constantes, semana tras semana, que han hecho "absolutamente imposible" avanzar en los kilómetros finales y en el enlace de ese último tramo con las demás carreteras de la red vial.

pide "paciencia" por las obras iniciadas en carreteras de lugo

Además de la A-54, el delegado del Gobierno ha confirmado que se está actu a ndo en todas las comarcas gallegas para reparar los daños del pasado tren de borrascas en la red de carreteras del Estado. Gracias a los fondos de emergencia, se mejorarán infraestructuras dependientes del Estado como la N-540, la N-120 o la A-6. "Vamos a tener que convivir con esas máquinas" en los próximos meses, ha advertido Pedro Blanco, quien también ha aprovechado la ocasión para pedir "paciencia" a la ciudadanía ante las inevitables molestias.

Inversión récord para el ferrocarril

En materia ferroviaria, Pedro Blanco ha defendido la gestión del Ejecutivo central frente a las críticas del Partido Popular. Ha recordado que el Gobierno está ejecutando una inversión superior a los 500 millones de euros para la modernización del ferrocarril en la provincia, una planificación que también incluye la construcción de la futura estación intermodal de Lugo, cuyas obras están ya muy avanzadas.

Según Blanco, estas inversiones, que el anterior gobierno "tenía metidas en un cajón", permitirán que Lugo dé "un salto cualitativo como nunca" en sus conexiones por tren.

Ayudas directas a familias y pymes

Durante su visita a Lugo, el delegado también ha supervisado el impacto de las ayudas del Gobierno a empresas y familias a través de programas como el Kit Digital, que ha destinado 27 millones de euros a 7.700 autónomos y pymes. Asimismo, ha puesto en valor la nueva ayuda de 100 euros para la compra de gafas y lentilla para menores, que ya ha beneficiado a 1.100 niños lucenses, o la transferencia de 2,9 millones a la Xunta para subvencionar la compra de material escolar.

El propio presidente declaró como emergencia y prioridad política la necesidad de trabajar en materia de vivienda" Pedro Blanco Delegado del Gobierno en Galicia

La vivienda ha sido otro de los ejes de la conversación, dado que el Gobierno la considera una "prioridad política". Recordó, en ese sentido, que en Lugo se está ejecutando una inversión de 12 millones de euros para la construcción de nuevas viviendas en zonas como Garabolos y la Avenida de Paulo Fabio, en el marco de una estrategia estatal que también contempla la declaración de zonas tensionadas y el control de los pisos turísticos.