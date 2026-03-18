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La Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre de Lorca expone sus 30 años de historia en imágenes

Una exposición fotográfica en el Palacio de Guevara repasa la trayectoria de esta imagen del Paso Encarnado,  desde sus inicios cuando era portada a hombros por los militares hasta la actualidad

Imagen de la exposición

María José Fotógrafo

Imagen de la exposición

José Ángel Ayala

Lorca - Publicado el

1 min lectura

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, del Paso Encarnado de Lorca ha inaugurado una exposición fotográfica para conmemorar el 30 aniversario de su hermandad de costaleros. La muestra, ubicada en el emblemático Palacio de Guevara, ha sido presentada por el Hermano Mayor, Francisco José Romera, quien ha invitado "a todo el pueblo de Lorca a que asistiera".

Cuadro del Santísimo Cristo de la Sangre del Paso Encarnado

José Ángel Ayala |COPE Lorca

Cuadro del Santísimo Cristo de la Sangre del Paso Encarnado

Un recorrido por tres décadas

La exposición ofrece un viaje visual a través de la historia de la hermandad, reflejada en fotografías desde el principio, cuando estaba vinculada a los militares, hasta el día de hoy. El Hermano Mayor ha explicado que la muestra se ha realizado "con todo el gusto, todo el cariño" y que la gran mayoría de las fotografías expuestas se pondrán a la venta.

Las imágenes repasan momentos clave de la cofradía, especialmente del Jueves Santo, la Procesión del Silencio y el Viernes Santo. Además de fotografías en blanco y negro y en color, la exposición incluye cuadros y pinturas donadas para la ocasión por los artistas Paco Salinas y Miriam Navarro Piña.

Donde esté nuestro jefe, la imagen del Cristo de la Sangre, es la que más motiva"

FRANCISCO JOSÉ ROMERA

Hermano Mayor del Santísimo Cristo de la Sangre

Al ser preguntado por su fotografía preferida, Romera ha destacado el valor sentimental de todas ellas, aunque ha confesado su especial predilección por las que muestran al titular de la cofradía. "Donde esté nuestro jefe, la imagen del Cristo de la Sangre, es la que más motiva"

Próximos actos del aniversario

Esta exposición se enmarca dentro de un programa de actos que comenzó con una convivencia en la nave del Paso Encarnado. La siguiente cita importante para la hermandad será el Martes Santo, con el estreno del dorado de las cuatro esquinas del trono.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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