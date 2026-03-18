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Illa frena los presupuestos en Cataluña para reabrir la negociación mientras ERC aplaza el acuerdo hasta antes del verano

El Govern retirará el proyecto presupuestario que se tenía que votar este viernes en el Parlamento de Cataluña, para ganar tiempo de negociación

presidente de la Generalitat, Salvador Illa

presidente de la Generalitat, Salvador Illa

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Govern de Salvador Illa retirará el proyecto presupuestario que se tenía que votar este viernes en el Parlamento de Cataluña, para ganar tiempo de negociación, mientras ERC se compromete a "negociar para aprobarlos" antes del verano, han anunciado socialistas y republicanos en un comunicado conjunto.

"Nos comprometemos a seguir impulsando las negociaciones y las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivos los pactos de investidura", han señalado ambas formaciones en un comunicado conjunto este miércoles. 

El comunicado llega después de sendas reuniones de las ejecutivas de ambos partidos este miércoles a primera hora.

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