Kilian Jornet, el mejor maratoniano de montaña del mundo, en los encuentros del RCD Mallorca

Kilian Jornet está considerado el mejor corredor de montaña del mundo, uno de los mejores deportistas de resistencia de la historia y referencia mundial del trail running y el alpinismo. El atleta sabadellense será el protagonista de un encuentro en el Estadio de Son Moix en unos días para compartir su experiencia y visión.

Jornet impulsa proyectos de preservación del entorno natural y tiene una línea de productos, por lo que tiene visión empresarial también. Por todo ello, el RCD Mallorca le ha invitado a compartir su experiencia en uno de los encuentros del Club de Negocio (RCD Mallorca Business Club), con el título de "Lo que nos mueve", abordará cuestiones que trascienden el deporte de élite como la creatividad, la constancia, la gestión del esfuerzo y el compromiso personal. Será el 26 de Marzo y el precio es de 5 euros, destinados a la Fundación RCD Mallorca y la Fundación Kilian Jornet.

Ligado a la montaña.-

Jornet se crio en la afición a la montaña debido a la dedicación de sus padres, lleva desde la más tierna infancia subiendo montañas. El 22 de mayo de 2017 hacía cumbre en el Everest ascendiendo por la cara Norte, sin usar cuerdas, oxígeno, ni ayuda de sherpas en un solo ataque, en un tiempo de 26 horas.

El 27 de mayo de 2017 volvía a hacer cima por la cara Norte en un segundo intento por mejorar su anterior marca, ya que esta se había visto influenciada por unos problemas estomacales durante la ascensión anterior y logra ascender por segunda vez la montaña más alta del mundo, sin el uso de oxígeno suplementario y sin el uso de cuerdas fijas, en un tiempo de 17 horas, dos veces en menos de una semana.

Jornet ha ganado 14 medallas en esquí de montaña y cuatro medallas en Mundiales de Skyrunning.

Tiene diferentes récords, el último en 2025, ser la persona más rápida en encadenar las 72 cimas de más de 4000 m de los Estados Unidos sin usar vehículos motorizados, completando para ello 16 días en Colorado, cruzando Utah y Nevada en Bicicleta para ir California, recorriendo 5.145 km y superado un desnivel acumulado de 123.045 m.

Ahora, el deportista catalán ha comunicado su calendario de 2026 y ha anunciado su participación en la emblemática "Zegama-Aizkorri", prueba guipuzcoana en la que corrió por primera vez en 2007 con victoria. Ha ganado en 11 de sus 12 participaciones y tiene el récord en 3h36'40'', registrado en 2022. La Zegama-Aizkorri se creó con la intención de revitalizar un pueblo envejecido y es la maratón de montaña más mediática. En el 25 aniversario de la prueba, Kilian anunciaba su presencia en esta prueba el próximo 17 de Mayo.

Encuentro en Son Moix.-

Antes de esa prueba emblemática, Jornet va a poder compartir su experiencia en este deporte extremo y su pasión por el entorno natural con los mallorquines.

Considerado uno de los mayores atletas de montaña de todos los tiempos y referente por redefinir los límites del trail y el esquí de montaña, "compartirá su visión sobre creatividad, constancia y compromiso", según indican desde el club.

¿Cómo es Kilian Jornet?

El deportista se ve a sí mismo así: " las montañas me dan estabilidad, me impulsan hacia adelante y son mi hogar. Tras más de dos décadas dedicadas a los deportes de montaña, creo en la importancia de superar mis límites, tanto en el movimiento como en la forma en que replanteamos el diseño de nuestro equipo y el cuidado de lo que realmente importa. Ahora, utilizo mi experiencia como atleta, emprendedor y activista para liderar el cambio en las montañas a las que pertenezco".

Añade Jornet que "desde niño, he explorado las montañas de todas las maneras posibles: corriendo, esquiando, escalando… Mi curiosidad siempre me ha impulsado a descubrir los límites de mi cuerpo y a evolucionar como atleta. Busco constantemente nuevas rutas, nuevos proyectos y formas de moverme con mayor rapidez y ligereza, con un compromiso absoluto con las montañas y los ecosistemas que las sustentan".