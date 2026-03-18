Un terremoto de magnitud 4,4 en el mar de Alborán se deja notar en Ciudad Real

Un terremoto de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán ha sido registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en la madrugada de este miércoles. El seísmo, que se ha producido a las 00:24 horas y a 92 kilómetros de profundidad, se ha sentido en municipios de cinco provincias andaluzas, Ceuta y Ciudad Real, sin que por el momento haya constancia de daños.

El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido más de una treintena de llamadas desde varios municipios de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga. A pesar de la alerta de los ciudadanos, ninguna de las comunicaciones ha sido para informar sobre daños personales o materiales.

Zonas afectadas por el seísmo

Según los datos del IGN, el seísmo ha alcanzado una intensidad de III-IV en localidades como Torremolinos, Mijas y Ojén (Málaga), Almadén de la Plata y Aznalcóllar (Sevilla), y en Córdoba capital y Los Pedroches. Con una intensidad III se ha sentido también en otros puntos como Alcalá del Río (Sevilla), Vélez-Málaga (Málaga) o Motril (Granada).

Además, el temblor ha sido percibido, aunque con menor intensidad, en más de medio centenar de localidades de Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla, así como en la ciudad autónoma de Ceuta y en la provincia de Ciudad Real. En esta última, la Policía Local ha recibido numerosas llamadas de ciudadanos alertando del movimiento, aunque sin consecuencias.