La intermodal de Lugo avanza: el aparcamiento subterráneo está ejecutado al 80% y la estación de autobuses estará lista en otoño de 2026

Diego Calvo visitó este viernes las obras de la estación intermodal para supervisar el avance del aparcamiento subterráneo y de la dársena de autobuses, que ejecuta la Xunta

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, informó este viernes de que el aparcamiento subterráneo de la futura estación intermodal de Lugo está en estos momentos a un 80% de ejecución y la previsión es que la obra esté terminada este mismo año, de modo que la estación de autobuses, ubicada encima de esa estructura, estará finalizada previsiblemente “en plazo”, en otoño de 2026.

Diego Calvo, acompañado de la directora xeral de Movilidade, Judit Fontela, visitó las obras de la estación intermodal de Lugo que está ejecutando la Xunta de Galicia, concretamente en la terminal de autobuses y en el aparcamiento, con una inversión de casi 14 millones de euros.

Esta visita, según informó el propio conselleiro a los medios, se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad, que este año tiene como lema 'Movilidad para todas las personas,' de modo que pone el foco en la necesidad de garantizar un transporte accesible, asequible, inclusivo y seguro.

En esta línea, mencionó la apuesta del gobierno gallego por infraestructuras como las estaciones intermodales, que en Galicia ya están funcionando en las ciudades de Santiago, Vigo, Ourense y Pontevedra, mientras que están en obras en las de A Coruña y Lugo, fruto de la colaboración entre las administraciones estatal, autonómica y local.

Cedida Proyecto de la nueva intermodal de Lugo

la estación de buses y el aparcamiento estarán listos en otoño de 2026

Con respeto a las obras en Lugo, precisó que la previsión es que “estén completamente finalizadas en plazo, en otoño de 2026”.

Con respecto al aparcamiento subterráneo de esta infraestructura, confirmó que el grado de ejecución “supera ya el 80%”, de modo que se prevé que quede finalizado este mismo año, con la excepción de las acometidas eléctricas de media tensión. En la actualidad, precisó, están en ejecución los accesos de vehículos y peatones al aparcamiento.

Con respecto a la terminal de autobuses, que dependen de la construcción del aparcamiento subterráneo -dado que irá dispuesta sobre él-, el grado de ejecución es del 20%.

La cimentación está ya finalizada y están siendo levantados los pilares de las dársenas, construyendo el vial de acceso a las mismas y el núcleo del ascensor y de las escaleras. A continuación, precisó, se iniciará la instalación de la estructura metálica del edificio de viajeros.

Cedida Diego Calvo durante su visita a las obras que está ejecutando la Xunta en la Intermodal

servicios ferrovarios dignos

En todo caso, el conselleiro aprovechó la ocasión para recordar que la puesta en funcionamiento de la intermodal de Lugo debe ir acompañada de unos servicios ferroviarios que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía y apuntó que esta ciudad “no puede perder el tren de la alta velocidad”.

En esta línea, incidió en la urgencia de que el Gobierno central ejecute las variantes precisas.

Además, recordó que, desde junio, con las modificaciones de los horarios de Renfe en las conexiones entre Galicia y Madrid, empeoraron los servicios en Lugo al aumentar tiempos de viaje y no incorporar trenes madrugadores.

Esto se suma a que los trenes que necesitan de vía electrificada para circular tienen que hacer todavía trasbordo en Ourense, hasta que sean finalizadas las obras de mejora del corredor ferroviario entre Ourense-Lugo.