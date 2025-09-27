O outono sabe mellor na provincia de Lugo
Un total de 22 casas rurais de Lugo sumáronse á décimo novena edición do programa “Outono gastronómico”, que impulsa a Xunta a través de Turismo de Galicia
Un total de 22 casas rurais de Lugo sumáronse á décimo novena edición do programa 'Outono Gastronómico' que impulsa a Xunta a través de Turismo de Galicia. O delegado territorial, Javier Arias, explicou que o obxectivo é presentar unha oferta atractiva de calidade que dinamice o turismo rural fóra dos meses de verán.
A campaña estará vixente as fins de semana, de venres a domingo, ata o 21 de decembro, exceptuando a ponte do 6 ao 8 de decembro. Lugo é a provincia que máis establecementos suma a esta iniciativa, seguido da Coruña con 21, Pontevedra con 19 e Ourense con 16.
Os participantes ofrecen prezos especiais en distintas modalidades. En todos os casos haberá dous menús a elixir, exclusivamente concibidos para a ocasión e elaborados con produtos de tempada, moitos deles distinguidos con selos de denominación de orixe ou indicación xeográfica protexida de Galicia.
- A maioría engaden paquetes con aloxamento, para unha ou dúas noites, e algúns mesmo experiencias complementarias, como paseos a cabalo, descenso en canoa ou visitas a puntos de interese turístico da contorna.
impacto na economía provincial
Arias salientou o éxito desta proposta, que nas 18 edicións anteriores logrou xerar no sector 6,6 millóns de euros, grazas á participación de máis de 100.000 persoas.
“Ademais cumpre un importante papel como escaparate do noso turismo rural e da nosa gastronomía”, afirmou, “e este ano é especialmente necesaria nas zonas que resultaron máis afectadas polos incendios forestais, para axudarlles a recuperar a actividade económica”.