Se mantiene el nivel 2 de alerta en el incendio de Pantón (Lugo), pero el alcalde confirma que ya "no hay peligro para las casas"

El incendio amenazó al núcleo de Lomís pero, después de una "noche complicada", el alcalde confirmó que ya "no hay peligro para las casas"/ Foto: Carlos Castro. Europa Press

La Consellería de Medio Rural mantiene el nivel 2 de alerta en el municipio de Pantón como medida preventiva, aunque el alcalde de la localidad, José Luis Álvarez, confirmó que, de momento, el incendio forestal que comenzó ayer en el municipio no amenaza a ningún núcleo de población.

El incendio comenzó a las 14:16 horas de este jueves en la parroquia de Pombeiro y, casi de inmediato, la Consellería do Medio Rural decretó la Situación 2 de alerta por la proximidad de las llamas al núcleo de Lomís.

Sin embargo, “aunque la noche fue complicada”, confesó el alcalde, en este momento “ya no hay peligro para las casas”.

Carlos Castro/ Europa Press La proximidad del fuego a las casas obligó a decretar el nivel 2 de alerta

Las elevadas temperaturas que se registraron en la zona facilitaron que el fuego se propagase muy rápido y, aunque las primeras estimaciones de Medio Rural hablaban de unas 20 hectáreas quemadas, a última hora del día de ayer el fuego ya había arrasado 80 hectáreas y seguía activo.

“El incendio sigue sin control”, dijo el regidor local, pero lo más importante es que, al menos de momento, las llamas no representan peligro para los núcleos de población, “aunque siga ardiendo”.

Como consecuencia del humo provocado por el incendio hubo que cortar la vía férrea y habilitar medios de transporte alternativos para los usuarios del ferrocarril. También quedó interrumpido el tráfico en la carretera provincial que comunica Santo Estevo de Ribas de Sil con Ferreira, la LU-P-4103-.

En cuanto a las causas del incendio, el alcalde dijo que todavía no se sabe qué pudo provocar el fuego, pero sí “que comenzó en el entorno de la vía del tren”.

En el dispositivo desplegado para extinguir el fuego han participado en las últimas horas 4 técnicos, 26 agentes, 35 brigadas, 28 motobombas y 4 excavadoras, en tierra. Desde el aire, han intervenido 8 aviones y 8 helicópteros.

Carlos Castro/ Europa Press En las labores de extinción participan numerosos medios aéreos y terrestres

el incendio de becerreá está controlado

En cuanto al incendio que comenzó este jueves a las 11:54 horas en la parroquia de Vilachá, en el municipio de Becerreá -en A Montaña de Lugo-, permanece controlado desde las 17:36 horas, según informó la Consellería de Medio Rural.

Las llamas arrasaron 13,5 hectáreas de monte. En las labores de extinción trabajaron 4 técnicos, 5 agentes, 11 brigadas, 7 motobombas y 1 excavadora. Desde el aire, combatieron el fuego 7 helicópteros y 3 aviones.