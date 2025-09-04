Lugo vibra con el mus: dos torneos, más de 100 parejas y plazas para el Máster Nacional

Este fin de semana, Lugo se vestirá de gala para acoger dos importantes torneos de mus en el emblemático salón regio del Círculo de las Artes. Organizados por la asociación cultural Gaudeamus, los eventos contarán con más de 100 parejas participantes procedentes de toda Galicia, Asturias, León, Vizcaya y Segovia.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Chema Núñez Atxa nos cuenta que llegan parejas de puntos muy diversos de España

“Veñen de todos os puntos de Galicia, Asturias, Vizcaya e Segovia”, señala José Ángel Trigo, más conocido como Atxa, uno de los responsables de la organización. “É a primeira vez que se celebran dous torneos seguidos na mesma cidade e que se entregan dúas prazas para o Máster Marbella-Estepona”, añade.

Sábado: Torneo Xunta de Galicia

El sábado 6 de septiembre se disputará la tercera edición del Torneo Xunta de Galicia de Mus, a partir de las 9:45 h. El campeonato incluirá una fase clasificatoria y una posterior fase eliminatoria, con premios valorados en más de 4.000 euros.

Este torneo cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia y está diseñado para atraer a jugadores de primer nivel, entre ellos Aitor Tolosa, jugador vizcaíno que formará pareja con Iraide. No obstante, Atxa bromea: “Se a carta non entra, tampouco van gañar”.

Domingo: Torneo benéfico a favor de Adace

El domingo 7 será el turno del primer torneo solidario de mus que se celebra en la provincia de Lugo. La recaudación será donada íntegramente a la asociación Dano Cerebral Lugo (Adace). Además del carácter benéfico, también se entregará una plaza para el Máster Nacional 2025 de Marbella-Estepona, al igual que el sábado.

Premios, figuras y tortillas

Ambos torneos contarán con el respaldo de numerosas empresas locales y foráneas que aportan premios y regalos. Uno de los detalles más simbólicos serán los trofeos de Sargadelos, con una figura exclusiva que representa la fachada del propio edificio del Círculo de las Artes.

José Ángel Trigo no solo organiza, también participa. Lo hará el sábado con su compañero Castro, y el domingo con Manolo, conocido propietario de la taberna Vitato en el Campo Castelo, célebre por sus tortillas de patatas y huevo.