Lugo impulsa inversiones en urbanismo, servicios y ayudas sociales tras la Junta de Gobierno

La concejala del PSOE, Ana González Abelleira, y el teniente de alcalde del BNG, Rubén Arroxo, comparecieron en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la última Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo, con medidas que abarcan desde contrataciones y urbanismo hasta políticas sociales.

Contratación y mejoras en infraestructuras

Abelleira informó de la previsión de fondos para la contratación de un jefe de servicio de licencias, así como de la mejora del pavimento en San Andrés de Castro, en Conturiz. También se aprobó la contratación, por dos años, del suministro de pan para el Hogar del Transeúnte de Lugo.

En el ámbito de la seguridad, se dio luz verde al renting para la sustitución de vehículos de la Policía Local.

Actuación en el río Rato y corredor verde

Otro de los puntos destacados fue el convenio para actuar en el río Rato con el objetivo de reforzar la protección frente a inundaciones entre Paradai y el polígono de O Ceao. Esta intervención permitirá continuar el corredor verde con una inversión superior a los dos millones de euros, financiada en un 95% por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, y facilitará la recuperación de un espacio natural actualmente degradado.

Desarrollo urbanístico en As Saamasas

En materia de urbanismo, se aprobó inicialmente el desarrollo del sector S16R en la zona de As Saamasas, situada entre la Avenida dos Deportes, la carretera de Ombreiro y la N-6. Este ámbito, que ya había sido aprobado definitivamente en 2024, permitirá ejecutar las obras correspondientes al Ayuntamiento y abrirá la puerta a la construcción de vivienda pública.

Ayudas para material escolar

Por su parte, Rubén Arroxo destacó la aprobación de las bases para una nueva línea de ayudas destinadas a la compra de material escolar para alumnado de educación infantil. El programa contará con un presupuesto de 40.000 euros, con el que se concederán 400 bonos de 100 euros.

Las ayudas estarán dirigidas a familias empadronadas en Lugo con una renta que no supere el 0,85 del IPREM, y podrán utilizarse para adquirir libros, mochilas, material de papelería o incluso material educativo adaptado en casos específicos.

Transporte urbano y servicios municipales

La Junta de Gobierno también aprobó la prórroga del contrato del transporte público urbano por un año, mientras se avanza en la nueva licitación del servicio. Según explicó Arroxo, esta medida es necesaria para garantizar la continuidad del servicio.

Además, se autorizó la prórroga del contrato de suministro de flores para el Cementerio Municipal, que cubre distintas celebraciones a lo largo del año.

Movilidad y zona de bajas emisiones

00:00 Volumen Cerrar Chema Núñez Rubén Arroxo se reafirma en que Lugo "non terá máis carrís bicis segregados"

En relación con el Plan de Movilidad, Arroxo señaló que las modificaciones responden a ajustes puntuales vinculados a la implantación de la zona de bajas emisiones. En este sentido, aclaró que no está prevista la creación de carriles bici segregados, apostando el Gobierno local por un modelo de movilidad compartida.