¿Están listos los colegios e institutos de Lugo para el inicio del próximo curso escolar?

En este momento ultima la rehabilitación integral del Instituto Lucus Augusti, que estará finalizada a principios de octubre

Este lunes – día 8 de septiembre- comienza un nuevo curso escolar. Por eso, quisimos preguntarle directamente a la Administración autonómica cómo están los centros escolares ante el inminente inicio de las clases. En principio, parece que el período lectivo comenzará con total normalidad en la práctica totalidad de los colegios e institutos de la provincia de Lugo, en cuyas instalaciones la Consellería de Cultura ha venido realizando en los últimos meses determinadas intervenciones para mejorar sus prestaciones y, consecuentemente, la operatividad, eficiencia y comodidad de las mismas.

Entre otras intervenciones, la Xunta de Galicia estuvo realizando obras en las últimas semanas para reparar la cubierta del colegio de As Mercedes, en la ciudad de Lugo, precisamente con la idea de que el centro estuviese listo para el inicio del período lectivo. Había preocupación entre los padres, y así se lo hizo saber el ANPA a la propia Consellería de Cultura, después de que una parte del tejado se viniese abajo un fin de semana del mes de junio, afortunadamente sin provocar daños personales.

Ante esta situación, la Xunta de Galicia aprobó por vía de urgencia un intervención para acometer una reparación integral del tejado del colegio, con un plazo de ejecución acotado, precisamente para que la obra estuviese lista antes del comienzo de las clases.

Archivo Cope Techo derrumbado en As Mercedes

Desde el año 2021, la Consellería de Educación ha realizado grandes obras, once rehabilitaciones integrales, en centros de la ciudad de la Lugo. La inversión ascendió a catorce millones de euros, según confirmó a la COPE el secretario general técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila.

En este momento está en marcha una importante obra. Hablamos de la rehabilitación integral del Instituto Lucus Augusti. Es un centro emblemático en Galicia. Aparte de su importancia como centro docente, el edificio tiene un innegable valor patrimonial. Las obras costaron más de tres millones de euros y, previsiblemente, estarán finalizadas antes de que comiencen las patronales de San Froilán, que se celebran a partir del 4 de octubre.

Consellería de Educación El Instituto Lucus Augusti es el centro secundaria decano en Galicia

Además, el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de Galicia contemplaba 59 “grandes obras” en la provincia de Lugo, con una inversión total de 31 millones de euros. También 415 pequeñas actuaciones que, juntas, suman un presupuesto total de 7,7 millones de euros. Además, también prevé implementar 14 instalaciones fotovoltaicas, para ahorrar en la factura por el consumo de energía.

Por cierto, a pocos días del inicio del curso, el Ayuntamiento de Lugo ha comenzado la puesta a punto de las instalaciones de los 17 centros educativos públicos de la ciudad “con un dispositivo especial e intensivo de limpieza”.