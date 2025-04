I Foro Ribeira Sacra: Un espazo de debate sobre turismo, cultura e poboación no sur de Lugo

Un foro para a reflexión sobre o modelo turístico na Ribeira Sacra. O I Foro Ribeira Sacra, organizado pola Asociación Cultural Segredos de Pantón, buscará abordar os retos e oportunidades do turismo na Ribeira Sacra, un territorio recoñecido pola súa singularidade e beleza natural. Este evento, que terá lugar o 26 de abril na Rectoral de Castillón, pretende ser un espazo de reflexión e participación activa para todos aqueles interesados en mellorar a xestión turística e cultural da zona, co foco posto en que a poboación local sexa parte activa do proceso.

O programa do foro: Unha xornada de debate e interacción

A xornada comezará ás 9:30 horas coa apertura oficial a cargo de Lucas Vázquez, presidente de Segredos de Pantón, e Iria Castro, Deputada da Área de Cultura da Deputación de Lugo. Durante as primeiras horas, de 9:45 a 11:00 , terá lugar a mesa redonda sobre o "Modelo Turístico e Patrimonio da Humanidade", na que participarán destacadas personalidades como Xosé Regueira, deputado da Deputación da Coruña; José Antonio Quiroga, director do Ecomuseo de Arxeriz; Iván Antonio Álvarez, membro do comité científico do Xeoparque Montañas do Courel; Mario Crecente, presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, entre outros.

A continuación, de 11:00 a 12:15, discutirase a "Visión turístico-cultural da comunidade local", con especial atención ao sector vitivinícola. Viticultores da zona como Xabier López, David Álvarez, Héctor Ferreiro, Carlos Fernández e Purificación Díaz compartiran a súa perspectiva sobre como o viño e a tradición vitivinícola poden contribuir ao desenvolvemento turístico e cultural da Ribeira Sacra.

De 12:15 a 14:00 horas, terá lugar a mesa sobre como "Acadar a sustentabilidade entre turismo, cultura e poboación". Participarán expertos como Jackson R. Soares, profesor da Universidade de A Coruña; Manuel Ramos, historiador de arte da USC; Rubén Lois, catedrático de Xeografía e Historia da USC; Xurxo Ayán, doutor en Historia da USC e arqueólogo; e Alexandra Seara, xerente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra.

Cultura e participación local no centro da xornada

Un dos aspectos máis innovadores deste foro é a inclusión da poboación local como protagonista, destacando o papel fundamental dos viticultores na conservación e promoción da paisaxe cultural da Ribeira Sacra. Segredos de Pantón destaca que, ata o momento, as políticas turísticas e culturais enfocáronse principalmente no territorio, deixando en segundo plano as persoas que o habitan. Este foro busca dar voz a esas persoas, valorando a súa implicación no proceso e as súas opinións sobre o futuro do territorio.

A xornada será tamén unha oportunidade para gozar da cultura local, como demostra a actuación musical de Peitoescuro durante a pausa-café, un dos grupos máis representativos da música tradicional da Ribeira Sacra.

A importancia da colaboración e a participación cidadá

Segredos de Pantón destaca a colaboración de diversas entidades para a realización deste evento, como o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, o Concello de Pantón, o Ecomuseo de Arxeriz e a Adega Abadía da Cova. Grazas a esta cooperación, poderase realizar unha xornada enriquecedora que contribuirá a mellorar a xestión turística e cultural da Ribeira Sacra.

Inscricións abertas e prazas limitadas

A organización fai un chamamento á participación activa e invita a todas as persoas interesadas en aportar a súa visión sobre a Ribeira Sacra a que se inscriban na web oficial do evento: Foro Ribeira Sacra. As prazas son limitadas, polo que recoméndase inscribirse canto antes para garantir a súa asistencia.