Días de calma y concentración para una taekwondista pontevedresa en la costa de Lugo

Con los vientos del Cantábrico y el Atlántico de fondo, Cecilia Casal se prepara para el próximo Open Ciudad de Pontevedra de Taekwondo, enfocada en perfeccionar su técnica y sumar puntos de ranking

Cecilia Casal, taekwondista del Mace-Sport de Pontevedra
Chema Núñez

Cecilia Casal, taekwondista del Mace-Sport de Pontevedra

Chema Núñez

Lugo - Publicado el - Actualizado

Cecilia Casal, taekwondista de Pontevedra, vive estos días una mezcla de relajación y concentración en plena costa cantábrica gallega. Con el impulso de los vientos del Cantábrico y del Atlántico como telón de fondo, se prepara con dedicación para el próximo Open Ciudad de Pontevedra de Taekwondo.

apuesta por el "poomsae" para mejorar

Dentro del taekwondo, Cecilia recomienda la práctica del "poomsae" (formas), una modalidad que considera fundamental no solo para la competición, sino también para la defensa personal efectiva en la vida cotidiana. Tras la pandemia, la taekwondista ha perdido interés en el "kyorugi" (combate), modalidad que decidió abandonar. 

El "poomsae" una modalidad de no combate que permite disfrutar del Taekwondo

Chema Núñez

El "poomsae" es una modalidad de no combate que permite disfrutar del taekwondo

Con un palmarés que incluye, entre otros logros, un bronce en el Campeonato de España celebrado en Alicante, Cecilia representa al gimnasio Mace-Sport de Pontevedra, dirigido por el prestigioso maestro Miguel Cortegoso.

Su objetivo en el próximo campeonato, que tendrá lugar en A Seca, en el municipio de Poio, es pelear por la medalla, sumar puntos de ranking y seguir ascendiendo en la selección junior, además de preparar el camino para el Open de España.

