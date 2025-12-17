La presión interna fuerza a Besteiro a convocar un Comité Nacional del PSdeG ante la crisis provocada por las denuncias de acoso

Desde que trascendieran a principios de la semana pasada las primeras informaciones sobre las denuncias que presuntas víctimas de acoso sexual habrían presentado contra el entonces todavía presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, la dirección del Partido Socialista de Galicia ha ido viendo cómo la presión interna se ha ido incrementando día tras días.

Hasta llegar al punto de que, sin que hayan transcurrido dos semanas desde el inicio de la crisis y con el capítulo añadido esta misma semana de la denuncia por supuesto acoso laboral contra el alcalde de Barbadás, su Secretario Xeral, José Ramón Gómez Besteiro, se haya visto forzado a convocar un Comité Nacional en el que tendrá que dar explicaciones de las gestiones llevadas a cabo, antes y después de las denuncias, ante el principal aparato orgánico del PSdeG.

Un Comité Nacional que, de momento, no tiene fecha ya que la convocatoria realizada este mismo miércoles por el gabinete de comunicación de los socialistas gallegos es para una sesión extraordinaria de la Executiva Nacional Galega a celebrar en Santiago de Compostela este próximo lunes, 22 de diciembre, se ha ceñido a señalar que "Durante a reunión, o secretario xeral informará á Executiva sobre distintos asuntos de actualidade política e orgánica, entre os que figura a convocatoria e celebración dun Comité Nacional, así como outras cuestións de interese para a organización".

Asegurando que "Esta reunión enmárcase no seguimento da actividade interna do partido e na análise do contexto político actual". En alusión a las extraordinarias circunstancias en las que se va a desarrollar, con la ejecutiva de Gómez Besteiro defendiendo su actuación en esta crisis, mientras que cargos orgánicos y centenares de militantes exigen más explicaciones que justifiquen el actuar de los miembros de la ejecutiva gallega desde que tuvieron conocimiento de las primeras intenciones de denuncias contra José Tomé.

DESDE ALCALDES y Expresidentes SOCIALISTAS A LAS XUVENTUDES GALEGAS

Un malestar que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, fue de las primeras en encabezar con un manifiesto feminista que poco a poco a lo largo de estos días ha ido recibiendo centenares de apoyos, tanto de cargos orgánicos del partido como los alcaldes de Vigo, Abel Caballero, o Ames, Blas García, los ex presidentes de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe, además de la propia alcaldesa coruñesa a la que acompañan otras regidoras socialistas como las de Meis, Maceda, Betanzos, Guitiriz, Trives y Rairiz de Veiga.

Que en todo momento expresan su apoyo, primero a las víctimas, y después a la secretaria de Igualdade del partido, Silvia Fraga, cuya dimisión este pasado viernes en el inicio de la reunión convocada por el propio Gómez Besteiro en la sede del PSdeG, y de la que el secretario xeral se "olvidó" de informar o comentar en la rueda de prensa ofrecida minutos después ante los medios de comunicación, supuso el primer síntoma del descontento interno que ya hervía ante las noticias de que tanto Besteiro como su mano derecha, Lara Méndez, eran conocedores desde principios del mes de octubre de la intención de una militante de denunciar el supuesto acoso sufrido de manos de José Tomé.

Unas críticas a las que se sumaban las Xuventudes Socialistas que reclamaban desde hace días la celebración de un Comité Nacional frente a la "demolición en remoto del partido" y en el que se den las explicaciones con transparencia "porque la respuesta no puede ser el cainismo caníbal de siempre".

Aunque sin que esto sirviera para que actuaran hasta que la denuncia se presentó en el canal interno del PSOE, trascendiendo a los medios de comunicación y pillando a traspiés a la Ejecutiva gallega que aún no ha logrado recuperar el control de la situación y del relato, corriendo el riesgo de no hacerlo ya de forma definitiva.

silencio de dos meses para seguir el protocolo

Y es que uno de los argumentos esgrimidos por Gómez Besteiro todos estos días es que él sólo tuvo conocimiento de la denuncia contra Tomé por una tercera persona, que ha resultado ser la madre de la denunciante, a principios de octubre, escudándose en que no se actuó desde el partido en Galicia hasta que ésta se formalizó en el canal interno de denuncias del PSOE.

Asegurado que sí hubo varias reuniones con esa terceras persona, tanto de Lara Méndez como Secretaria de organización del PSdeG, como de la responsable a nivel provincial Pilar García Porto, además de con el propio José Tomé, por entonces Secretario provincial de los socialistas de Lugo. Cargo al que, como el de presidente de la Diputación, renunciaba tras conocerse la denuncia contra él, aunque mantiene sus actas como diputado provincial y alcalde de Monforte de Lemos.

Una cercanía orgánica de todos los protagonistas que levanta las suspicacias de quienes han querido ver connivencia de la ejecutiva gallega para con Tomé, que desobedeció la exigencia de que entregara sus actas, al igual que hacía este martes el alcalde de Barbadás, José Carlos Valcárcel, que mantiene acta de diputado provincial y la alcaldía de esta localidad vecina a la capital de Ourense.

Lo que refleja la escasa fuerza de la ejecutiva de Gómez Besteiro para afrontar la crisis abierta por las dos denuncias presentadas en apenas dos semanas por acoso en el PSdeG y que llevan a muchos a cuestionar su capacidad de liderazgo del partido.

Algo que podría certificarse en el Comité Nacional que la presión interna le obliga a convocar en una fecha y con un orden del día que debería quedar fijado este próximo lunes en la reunión extraordinaria de la Executiva Nacional do PSdeG.