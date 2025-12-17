La Junta cesa al chófer de Guardiola tras conocerse que fue condenado por violencia de género

El chófer de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido cesado con efecto inmediato este miércoles, tal y como ha podido saber COPE. Todo después de conocerse que había sido condenado por violencia de género. Fuentes del ejecutivo autonómico aclaran que la presidenta "no tenía conocimiento previo de los hechos".

La noticia la adelantaba esta mañana el portal `El Plural´ y, posteriormente, el PSOE de Extremadura pedía explicaciones al gobierno autonómico. Ha sido, según cuenta la Junta, el propio trabajador el que ha informado "esta mañana" a la presidenta mediante un correo electrónico y posterior conversación telefónica.

Indican fuentes del ejecutivo que este hombre ha reconocido haber sido condenado por "coacciones leves". Una condena que ya habría cumplido y por la que ha pedido "disculpas", al no haberlo comunicado con anterioridad.

El trabajador, pariente lejano de la presidenta, se ha puesto de manera inmediata a disposición y "se ha procedido a su cese".