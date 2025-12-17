Larry Shy, el americano viral que ama España, se rinde al encanto de Mérida

Larry Shy, el influencer estadounidense con un amor incondicional por España, ha hecho una nueva parada en su ruta por el país. Conocido en redes sociales como “el americano que ama a España”, el nativo de Michigan ha visitado Mérida, recalando en el restaurante Sybarit. Su visita ha quedado inmortalizada en un vídeo donde se le ve firmando y posando con las banderas de España y Extremadura.

Un idilio con la gastronomía

El idilio de Shy con España se manifiesta en su pasión por la gastronomía. Durante una visita a Madrid y Barcelona en septiembre, ya dejó clara su postura en redes sociales con una afirmación contundente: "No hay nada más que decir. Ningún país se acerca a España en cuestión de gastronomía. ¡Punto!".

No puedo expresar lo emocionado que estoy de estar en Mérida Larry Shy Influencer estadounidense

Rendido a la herencia romana

Su llegada a la capital extremeña, la primera parada que hace en la región, ha estado cargada de entusiasmo. "No puedo expresar lo emocionado que estoy de estar en Mérida. Esta ciudad me ha dejado impresionado, la influencia romana 2.000 años después es espectacular", ha señalado el influencer.

Shy se ha rendido por completo a la ciudad, especialmente tras su visita al Teatro Romano, y ha recomendado a sus seguidores visitar la capital extremeña, a la que ha calificado como "absolutamente especial".

Absolutamente especial Larry Shy Influencer estadounidense

Con su visita a Mérida, Larry Shy no solo reafirma su amor por España, sino que contribuye a proyectar la imagen de la ciudad a nivel internacional. Su sincero entusiasmo por la historia, cultura y gastronomía emeritense convierte su parada en un auténtico escaparate para la capital y para Extremadura.