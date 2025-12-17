Almuñécar se prepara para despedir el año con la XVI San Silvestre Sexitana

Disfraces, ambiente navideño y solidaridad volverán a ser protagonistas en Almuñécar con la llegada de la XVI San Silvestre Sexitana, que se celebrará el viernes 26 de diciembre a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La cita, ya consolidada como uno de los eventos deportivos más queridos de la Navidad sexitana, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar, a través del Área de Deportes, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, el Club de Atletismo Sexitano y numerosos colectivos y comercios locales.

La carrera comenzará en la Plaza de la Constitución, con dos horarios de salida: 19 horas para niños y 19:30 horas para los adultos. El recorrido, apto para todas las edades, será de 3,5 kilómetros. La inscripción tiene un coste de tres euros, que incluye un dorsal y una camiseta conmemorativa, y se puede adquirir en la sede de la AECC en Almuñécar (Calle Pósito), Perfumería Jacinto (Calle Trinidad) y Librería Páramo en La Herradura (Calle Acera Del Pilar). También será posible inscribirse el mismo día de la prueba, hasta una hora antes del inicio, en la Plaza de la Constitución del Ayuntamiento.

La presentación del evento contó con el concejal de Deportes, Luis Aragón; el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero; el representante del Club de Atletismo Sexitano, David Jiménez; y la presidenta de la Junta Local de la AECC, Conchi García, quienes anunciaron que los dorsales ya están a la venta para quienes deseen participar o colaborar con esta causa.

Luis Aragón invitó a participar en esta edición, destacando “el repunte de participación que ha experimentado la prueba en los últimos años”. Además, el edil sexitano agradeció “el trabajo incansable de todos los colectivos implicados sin los cuales no sería posible la realización de este evento”; y animó a los participantes “a venir disfrazados, porque añade un toque de diversión y es un aliciente más para disfrutar de la tarde”.

Rafael Caballero subrayó que la San Silvestre Sexitana “es ya una prueba consolidada en la Costa Tropical, con XVI ediciones que la han convertido en uno de los eventos deportivos más esperados en Navidad”. Destacó el ambiente festivo y recordó que “no se trata de una competición, sino de una carrera para pasar un buen rato y contribuir a una buena causa”. David Jiménez recordó que “habrá premios a los disfraces más originales y entre los regalos destacados se entregará un jamón, una paletilla, cafeteras y muchas sorpresas aportadas por los comercios locales”.

Finalmente, Conchi García, presidenta de la Junta Local de la AECC, agradeció “el compromiso constante del Club de Atletismo sexitano y del Ayuntamiento de Almuñécar”, así como la colaboración de la Mancomunidad y explicó que “cualquier aportación, por pequeña que sea, es muy necesaria”; a la vez que invitó a todos los vecinos a participar, no sólo en la carrera, sino también en la merienda que se celebrará en la Plaza de la Constitución, desde las 16 horas con buñuelos, chocolate y dulces variados.