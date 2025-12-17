La San Silvestre ‘Ciudad de Motril’ encara su recta final con las inscripciones casi agotadas

Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde encargado del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, acompañado por el director del Puerto de Motril, Vicente Tovar Escudero, y el propietario de la Inmobiliaria Rosales, Pablo Rosales, en la que se ha hecho balance de la excelente acogida que está teniendo la San Silvestre ‘Ciudad de Motril’ que se disputará el próximo viernes 19 de diciembre con salida y meta en la Plaza de la Coronación, junto al pabellón municipal de Deportes de Motril.

Daniel Ortega quiso agradecer a la ciudadanía de Motril la gran respuesta que está teniendo la carrera, destacando que las inscripciones se encuentran prácticamente agotadas, un hecho que demuestra que la San Silvestre es ya una cita plenamente consolidada y muy querida por los motrileños. En este sentido explicó que el límite de 1.500 dorsales responde exclusivamente a criterios de seguridad, buena organización y calidad del evento, con el objetivo de que todos los participantes puedan disfrutar de la prueba con las máximas garantías.

El teniente de alcalde también aprovechó su intervención para pedir disculpas anticipadas a los vecinos por los cortes de tráfico que serán necesarios durante la tarde del viernes, subrayando que, aunque puedan ocasionar molestias puntuales, son imprescindibles para que la carrera se desarrolle con seguridad, agradeciendo de antemano la comprensión y colaboración de toda la ciudad. Ortega incidió en que la San Silvestre no es solo una carrera para quienes participan corriendo, sino una auténtica fiesta colectiva, animando a la ciudadanía a salir a la calle, a animar, a disfrazarse y a llenar Motril de ambiente navideño y deportivo.

Pablo Rosales anunció que “Inmobiliaria Rosales contará con un stand propio durante la prueba, desde el que se regalarán bragas conmemorativas de la San Silvestre a todos los corredores, además de realizar el sorteo de tres cestas de Navidad, destacando su compromiso con una carrera que cada año crece en participación y ambiente”. Vicente Tovar señaló que “la San Silvestre Ciudad de Motril es una prueba muy aclamada por la ciudadanía, que se vive de una manera muy especial, en un entorno familiar y plenamente navideño, resaltando el valor que tiene este tipo de eventos para dinamizar la ciudad y reforzar el sentimiento de convivencia y celebración colectiva”.

Categorías y distancias

Durante la comparecencia el edil Daniel Ortega recordó especialmente los cambios de horarios introducidos este año, ya que se han agrupado categorías, insistiendo en la importancia de que las familias y los participantes los tengan en cuenta. Así, a las 18 horas tendrá lugar la salida de la categoría Pitufos, nacidos en 2020 y posteriores, con un recorrido de 650 metros; a las 18:15 correrán las categorías sub 8 y sub 10, con una distancia de 1.000 metros; a las 18:35 horas será el turno de sub 12 y sub 14, con 1.500 metros; a las 18:55 saldrá la categoría sub 16, con un recorrido de 3.000 metros; a las 19:15 se disputará la carrera competitiva, que agrupa al resto de categorías, con una distancia de 6.000 metros; y a las 20 horas se celebrará la carrera popular y de disfraces, abierta a todas las edades, con un recorrido de dos kilómetros.