¡Gana una entrada doble para un espectáculo de Navidad en Bilbao!

Ya estamos acariciando la Navidad y desde COPE queremos recomendarte varios espectáculos navideños que van a tener lugar en Bilbao y que pueden ser el regalo perfecto para pasar un buen rato con los tuyos. Desde conciertos de temática navideña, a espectáculos musicales y grupos tributo. ¡Escribe a bilbao@cope.es con el asunto SORTEO ENTRADAS NAVIDAD, dinos a qué espectáculo te gustaría ir, y participa en el sorteo de una entrada doble!

sociedad filarmónica de bilbao

Apunta esta fecha: 28 de diciembre, en la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Ahí tendrá lugar la actuación de Mississippi Gospel Choir en lo que es la décimo octava gira del mejor góspel norteamericano, con grandes voces negras cargadas de energía, emoción y espíritu.

En el mismo recinto, pero ya en enero de 2026, más en concreto el día 3, será el turno para un tributo a Abba a cargo de Master of the Scene.

Y el día después de Reyes, el 7 de enero, llegará a la Sociedad Filarmónica de Bilbao el clásico navideño para toda la familia El Cascanueces, de la mano de Tchaikovsky National Ballet.

Finalmente, el 8 de enero, recalará en este mismo escenario otro clásico, El Lago de los Cisnes, a cargo de la misma compañía y en un entorno romántico, una coreografía espléndida y una inolvidable historia de amor sentenciado.

teatro campos elíseos de bilbao

Ya en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, el 5 de enero sonarán las mejores bandas sonoras de dos de los más grandes compositores de todos los tiempos, John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. Hablamos de BSO como Star Wars, Indiana Jones, El Rey León o Piratas del Caribe.

El 7 de enero sonará en este teatro el Gran Concierto de Año Nuevo para dar la mejor bienvenida al año, al más puro estilo vienés, junto a la Strauss Festival Orchestra, y con ballet.

Ya transcurrido enero, el día 20 viviremos una noche entre el fuego y el alma con Carmina Burana de Carl Orff y el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una velada única donde se unen la pasión española y la fuerza de lo épico.

Y ya el 28 de enero será el momento para disfrutar de Otaku, la mejor música de anime y videojuegos. Sonarán los grandes temas de Dragon Ball, Final Fantasy, Naruto, One Piece o The Legend of Zelda con la Otaku Symphony Orchestra.