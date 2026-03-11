Cómo convertir el bagazo de la uva albariño en antibiótico veterinario: "Es rentable y sostenible"

El bagazo de la uva albariño, el residuo que queda tras el prensado de la uva para elaborar el vino, tiene un nuevo y prometedor futuro como alternativa a los antibióticos en el sector veterinario. Un equipo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), coordinado por la catedrática de Química Analítica Marta Lores, ha conseguido transformar este subproducto en ingredientes funcionales capaces de hacer frente a enfermedades infecciosas en animales.

El hallazgo se enmarca en el proyecto europeo NeoGiANT, en el que participan 20 socios de nueve países y que bajo el título de The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals (El poder de los extractos de uva: propiedades antimicrobianas y antioxidantes para prevenir el uso de antibióticos en animales de granja), finaliza ahora tras cuatro años y medio de trabajo y una financiación que ha rondado los 8 millones de euros.

Y que ha encontrado como base del estudio una materia prima que es abundante en Galicia. Solo en la D.O. Rías Baixas, la previsión de cosecha para 2025 superaba los 50 millones de kilos de uva. De esa cantidad, "más de la cuarta parte queda en forma de bagazo", explica Lores. Con la singularidad, al tratarse de uva blanca, de que este residuo "retiene muchos compuestos de interés que llamamos bioactivos", lo que lo convierte en una materia prima muy interesante para el equipo de investigación.

Cedida Imagen del grupo de NeoGiANT reunido en Santiago a principio de marzo

Una alternativa a los antibióticos

El objetivo último del proyecto es "tratar de disminuir la utilización indiscriminada de antibióticos en ganadería y agricultura", afirma la catedrática. Aunque Lores defiende que "los antibióticos son fármacos maravillosos que han salvado muchísimas vidas", su abuso ha creado un problema global muy grave: las resistencias antimicrobianas.

Este fenómeno provoca que ciertas bacterias dejen de responder a los tratamientos. Para frenar este problema, el proyecto ha buscado nuevas soluciones. "Desarrollamos otro tipo de antimicrobianos que pueden complementar, ser alternativas o incluso sustituir algunas terapias basadas en antibióticos convencionales", detalla Marta Lores.

Un método de extracción único y patentado

El equipo de la USC junto al que han colaborado otras universidades como las de Oporto, Berlín y Bohemia del Sur en la República Checa, no es el primero en investigar las propiedades de los polifenoles de la uva, pero sí ha logrado diferenciarse. Su principal innovación es un método de extracción propio, desarrollado y patentado en la universidad, que resulta "rentable, escalable y sostenible".

Además, el proyecto se ha centrado en la uva blanca, sobre la que existían muchos menos estudios que sobre la tinta, abriendo una nueva vía de investigación y aprovechamiento de este recurso tan abundante en la agricultura gallega, española y europea.

Prototipos listos para el sector GANADERO Y ACUÍCOLA

La investigación ha dado como resultado varias soluciones prácticas con aplicación directa en el mercado. Se han desarrollado ingredientes funcionales para piensos destinados a pollos, porcino, bovino y diversas especies de acuicultura, que se administran tanto en el agua de bebida como en formato sólido.

En el ámbito de la salud animal, los avances son especialmente significativos. Marta Lores destaca que han llegado al prototipo de una jeringa contra la mastitis bovina, una de las enfermedades más comunes en el ganado vacuno. Actualmente, el equipo está valorando los siguientes pasos para el ensayo clínico final que permita convertirlo en una realidad en el mercado.

Además, se ha creado una composición tópica para tratar la epidermitis exudativa porcina y se han formulado diluyentes de semen que mejoran la conservación para la inseminación artificial en diferentes especies animales. Un amplio abanico de soluciones que demuestra el enorme potencial que se escondía en el bagazo de la uva albariño.

