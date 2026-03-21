El canónigo Víctor Suárez Gondar asume la responsabilidad del pregón de la Semana Santa de Santiago: "Quiero arengar a vivir la fe con intensidad"

La Semana Santa de Santiago de Compostela calienta motores con la celebración de su tradicional pregón. La responsabilidad recae este año en el canónigo y párroco de San Fructuoso, Chaián y Grixoa, Víctor Suárez Gondar. El acto tendrá lugar este sábado, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia de San Domingos de Bonaval y estará abierto a todo el que quiera asistir.

Suárez Gondar ha confesado estar "terminando de pergeñar el pregón" y ha admitido la dificultad del reto. "Me costó lo suyo, no te voy a mentir", ha declarado el canónigo. Para su discurso, ha decidido hacer "una pequeña referencia a cada una de las 11 cofradías que conforman la Semana Santa de Santiago", aunque ha reconocido que tendrá que acortar el texto inicial porque se pasó "de frenada".

Quiero que sea verdaderamente pregón y no sea un mero discurso" Víctor Suárez Gondar Pregonero de la Semana Santa de Santiago

El objetivo de Gondar es que sus palabras resuenen en los asistentes. "Quiero que sea verdaderamente pregón y no sea un mero discurso", ha afirmado, con la esperanza de que "les guste a todos".

Arengar a la ciudadanía

El propósito del pregón, según ha explicado el propio párroco, es "arengar un poquito a la ciudadanía y a la feligresía compostelana" para que participen y "vivan de verdad" la Semana Santa. El acto contará, además, con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León.

Gondar ha elogiado la tenacidad de los organizadores, en su mayoría jóvenes, para conseguir la participación de la "ilustre banda". "Como el que la sigue la consigue, y como son muy tenaces, pues han conseguido que esta ilustre banda venga a acompañarnos ese día", ha señalado.

Una tradición vivida desde el corazón

Víctor Suárez Gondar, quien es cofrade honorario de la cofradía de la Humildad, ha reivindicado la importancia de mantener viva la tradición española. "No en vano somos herederos de una larga tradición", ha comentado. Aunque ha reconocido que la climatología a veces impide tener la espectacularidad de las procesiones del sur de España.

Se puede vivir desde lo hondo del corazón y desde luego desde la fe" Víctor Suárez Gondar Pregonero de la Semana Santa de Santiago

A pesar de ello, el canónigo ha defendido el valor único de la celebración compostelana. "Dentro de la austeridad que nos caracteriza, es una Semana Santa que se puede vivir desde lo hondo del corazón y desde luego desde la fe", ha concluido.