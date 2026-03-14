Santiago prepara su Semana Santa con 17 procesiones en sus calles (y un plan B por si llueve)

Imagen de la Virgen de la Humildad en el cartel de la Semana Santa de 2026

El Concello de Santiago acogía la presentación del programa de la Semana Santa de Compostela, un evento declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde 2018. En el acto participaban la concejala de Turismo, Miriam Louzao; la presidenta de la Junta de Cofradías, Elena Bernárdez, y el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

La programación que se desarrollará entre el 27 de marzo y el 5 de abril mantiene la estructura tradicional con 17 procesiones, aunque presenta algunas novedades para mejorar la experiencia de fieles y visitantes.

17 procesiones sin cambios en las rutas

La presidenta de la Junta de Cofradías, Elena Bernárdez, confirmaba que las once cofradías de la ciudad sacarán a la calle diecisiete procesiones entre el Viernes de Pasión y el domingo de Pascua, culminando con el traslado del Cristo da Paciencia en la Domínica in Albis. Bernárdez ha señalado que "este año no hay cambios significativos en los horarios ni en los recorridos de las mismas", consolidando así los itinerarios tradicionales que recorren el casco histórico de la capital gallega.

El programa detalla un calendario intenso que comienza con la Procesión das Dores el Viernes de Pasión y continúa con citas tan señaladas como la Procesión de la Borriquita el Domingo de Ramos, las dos procesiones del Jueves Santo o las cuatro que se celebrarán durante la jornada del Viernes Santo, uno de los días de mayor actividad en la ciudad.

Un plan alternativo por lluvia

Una de las principales novedades de este año es la inclusión de alternativas en caso de cancelación de las procesiones por lluvia. Bernárdez explicó que es la primera vez que el programa oficial recoge esta información para que el público sepa qué actos se realizarán en el interior de los templos. "Hay mucha gente que dice: ‘como llueve, pues ya no vamos’", comentó la presidenta, quien destacó la importancia de esta medida.

Siempre se puede ir porque se va a hacer un acto dentro de las iglesias" Elena Bernárdez Presidenta de la Junta de Cofradías

Además del plan por mal tiempo, el programa también visibiliza el acompañamiento musical de las procesiones, detallando las bandas y agrupaciones que participan en cada desfile para "darles también su visibilidad".

El folleto incluye, asimismo, los horarios de los actos de culto y liturgia en las parroquias y la Catedral, así como la ampliación de horarios de apertura de las iglesias para facilitar las visitas.

Concello de Santiago Miriam Louzao, Elena Bernárdez y Francisco José Prieto en la presentación del programa

Una oferta cultural y turística

Por su parte, la concejala de Turismo, Miriam Louzao, subrayaba que la Semana Santa es un "atractivo turístico muy importante" que va más allá de los actos litúrgicos. El objetivo del Concello es promocionar una oferta completa que incluye ocio y turismo, mostrando Compostela como un destino abierto con múltiples atractivos. En este sentido, se busca descentralizar los flujos turísticos promoviendo recursos gastronómicos, culturales y de naturaleza más allá de la ciudad histórica.

Como novedad, este año se ha incluido por primera vez un mapa con información sobre cerca de cincuenta murales de arte urbano para que los visitantes puedan descubrir la creatividad de la ciudad y conocer el territorio "en profundidad". Louzao también adelantó que habrá una nueva edición del ciclo De Lugares e Órganos, cuyo programa se presentará próximamente.

Por su parte, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, destacaba cómo la Semana Santa cambia el ritmo de la ciudad y se convierte en un paréntesis para la reflexión. Para los creyentes, es una "expresión pública de su fe", pero para todos, ha dicho, puede ser "una pregunta, un silencio, un respeto". Prieto ha concluido que la Semana Santa es un camino que busca llevar esperanza a la vida de las personas y ser una "expresión de una esperanza, de un anhelo, de una paz que busca reconciliar".

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