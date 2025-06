El amor entre los políticos, según Esteban González Pons

"Hasta ahora era el único que estaba escribiendo novelas de ficción política en España, pero ahora tengo la competencia de la UCO que está haciendo con sus informes historias mucho mejores que las mías", asegura Esteban González Pons en su visita a los estudios de COPE Santiago para charlar de su última publicación Libro de Pecados (Espasa) en la que narra las historias de dos políticos que, tras enamorarse, se ven arrastrados hacia una situación en la que solo pueden acabar devorándose el uno al otro.

Una novela de ficción política que, sin embargo, el propio González Pons reconoce que tiene elementos "de historias que me han contado y he conocido" a lo largo de su larga trayectoria política que comenzó siendo designado senador con tan solo 27 años y que ahora, le han llevado a ejercer como Eurodiputado del Partido Popular en la política de Bruselas y Estrasburgo.

Un libro sobre le que su autor asegura que "aunque el 99% de las parejas de los políticos son con personas que no tienen nada que ver con ella, sí se habla mucho de las relaciones entre políticos y periodistas, pero poco de las relaciones entre propios políticos".

LAS RELACIONES ENTRE POLÍTICOS DEL MISMO PARTIDO SIEMPRE ACABAN EN TRAGEDIA

Aunque existir, existen y no es igual, dependiendo de la formación a la que pertenezcan porque "el amor con un político o una política de la oposición es mucho más dulce", afirma el ahora eurodiputado popular que basa la misma en "por lo que yo he visto a lo largo de mi trayectoria, las relaciones entre políticos de distinto partido tienen siempre un final feliz o cómico, mientras que las de políticos de un mismo partido, siempre tienen un final trágico".

Una experiencia que le ha servido para fundamentar alguno de los pasajes de esta historia "que no es real, pero que podría serlo, porque he conocido muchas historias de amor entre políticos y de ruptura y venganza sentimental que se parecen mucho a ésta", por lo que Libro de Pecados "no es una historia que haya sucedido, pero es hija de las que he vivido o conocido a lo largo de mi vida".

Uno de los alicientes a mayores para disfrutar de este libro de un Esteban González Pons muy crítico con la situación y la imagen actual de la política en España "en la que hemos llegado a que los hijos de los políticos oculten la profesión de sus padres y prefieran decir que son pianistas en un puticlub".

Y con el desprestigio que suponen las denominadas puertas giratorias "que impiden que a alguien brillante al que se quiera atraer a la política, acepte ya que sabe que al acabar esta trayectoria, va a tener muy difícil poder volver a trabajar".

Experiencias que enriquecen las novelas de Esteban González Pons que recomienda a las parejas de los políticos "que asuman los riesgos de esta profesión, como la de cualquiera que trabaja en un hospital que haga guardias, porque el roce hace el cariño", para sonreír cuando escucha el riesgo de que supone que esas guardias sean nocturnas.