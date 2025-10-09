Desalojados ante el aviso rojo por lluvias los vecinos del camping de Villas Caravaning en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena habilita el pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza como lugar de referencia para acoger a personas desplazadas por la lluvia. Además, están consideradas más de una docena de instalaciones en diferentes puntos del municipio, en caso de resultar necesarias para la población.

Los servicios municipales de Emergencias y Servicios Sociales se encuentran en las dos zonas del municipio que se encuentran con población y corren riesgo severo de inundación: Bahía Bella y Villas Caravaning. Por la mañana de este jueves se recomendó a los moradores que las abandonaran, y Servicios Sociales se entrevistó con las personas sin recursos.

Ante el aviso rojo por precipitaciones previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, se ha ordenado el desalojo de la personas que se encuentren en el camping Villas Caravaning.

las personas vulnerables

Y también se ha recomendado la evacuación de la población en Bahía Bella. En ambos lugares se han personado Policía Local, Protección Civil y Servicios Sociales para realizar los avisos y ofrecer recursos que precisen los vecinos para que todos tengan un lugar al que ir. En este sentido, ya se ha ordenado la evacuación de personas vulnerables y mayores.

Ante los diferentes avisos por precipitaciones, están en situación de alerta todos los servicios municipales: Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Infraestructuras, Deportes, Educación, Descentralización...

Además, el consistorio recuerda que hay agentes de Policía Local y efectivos de Protección Civil desplegados por todo el municipio, con prioridad en las zonas de rambla para el control de la evolución del caudal y la anticipación de incidencias.

Se han suspendido todas las actividades educativas para mañana. No habrá clases ni actividades deportivas. Recomiendan también evitar los desplazamientos innecesarios y siempre que se circule que sea con la información oficial y mucha precaución.

Ya se han balizado los parques y la información es continua para una mejor coordinación si van surgiendo incidencias. De momento el aviso es naranja, pero mañana se activará el rojo que es el máximo nivel.