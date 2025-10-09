PNV hablará con todos los partidos "sin preferencias ni vetos": rechaza la oferta de EH Bildu de negociar conjuntamente las cuentas vascas

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha rechazado la oferta de EH Bildu para negociar conjuntamente los presupuestos del Gobierno Vasco y las tres diputaciones. Ha pedido a la formación soberanista que haga "menos ruido" y negocie "con seriedad" cuando corresponda, y ha añadido que tienen la "mano tendida" para hablar y acordar con todos, "sin ningún tipo de preferencia ni de veto".

En declaraciones a los medios de comunicación en la entrada del Parlamento Vasco, el portavoz parlamentario jeltzale ha señalado que lo que plantea la formación soberanista es un pacto global, "negociado de forma única, de arriba a abajo, para los presupuestos de todas las instituciones vascas", y ha asegurado que el PNV no comparte "esa forma de hacer política y de hacer las cosas".

El portavoz jeltzale ha señalado que, en este momento, existe en Euskadi un pacto que "da estabilidad" al país, el del PNV y PSE-EE "gracias al cual Euskadi está en marcha y los compromisos se van cumpliendo", ha remarcado.

mano tendida

En este sentido, ha destacado que tienen la "mano tendida" para "hablar y acordar" con todos, pero, "sin ningún tipo de preferencia y ningún tipo de veto".

Por lo tanto, Joseba Díez Antxustegi ha pedido a EH Bildu que haga "menos ruido en los medios de comunicación" y que, "cuando toque sentarse en las mesas, se negocie de verdad, con seriedad".

El representante del PNV ha defendido que, "desde luego", las negociaciones de los Presupuestos se deben dar en cada institución porque la situación política en cada una de ellas es distinta y las mayorías que se dan son "diferentes". En este sentido, ha manifestado que lo que le piden a EH Bildu y a cualquier otra formación es que en cada una de esas mesas "se siente a negociar sobre los contenidos de cada uno de los territorios".

relación con pse

Antxustegi también ha querido rebajar la tensión que se ha producido estos pasados días entre jeltzales y el PSE-EE, socios de Gobierno, con un emplazamiento a "alejarse del ruido" y seguir trabajando para "cumplir los compromisos y el programa" del Ejecutivo vasco.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, se sintió molesto por las afirmaciones del titular de Seguridad, Bingen Zupiria, sobre una supuesta "incomodidad" que, en su opinión, creaba Andueza en los consejeros socialistas, aseguró que, por el contrario, todos los cargos socialistas coinciden en denunciar "el abuso" de los cambios de exigencias del euskera en la administración vasca, cuestión sobre la que han polemizado estos días los partidos socios de Gobierno.

pse

Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que los socialistas están dispuestos a negociar "con todos los partidos" los presupuestos y en este sentido, ante la propuesta de EH Bildu de una negociación conjunta para Gobierno Vasco y diputaciones, ha instado a esperar a ver "qué formulación se hace". En todo caso, ha precisado que "las circunstancias de las instituciones también son muy diferentes" y, por tanto, es preciso "circunscribirlo también a sus mayorías, estabilidad o necesidades".

Andueza ha reiterado que el PSE-EE "siempre ha sido un partido de mano tendida, que busca el acuerdo entre diferentes" y, por ello, está "dispuestos a negociar con todos los partidos en todas las instituciones para intentar mejorar los proyectos de presupuestos" para 2026 que se presentan en ellas.