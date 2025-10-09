Detenidos los tres autores de las agresiones con arma blanca del pasado 30 de septiembre en Vitoria-Gasteiz

Tres jóvenes fueron detenidos este pasado miércoles en Vitoria-Gasteiz como presuntos autores de unas agresiones con arma blanca de las que fueron víctimas dos personas y que tuvieron lugar el pasado 30 de septiembre, en la zona de confluencia de la Avenida Gasteiz y la calle Gorbea.

Pasadas las siete de la tarde del día de los hechos, dos hombres iban caminando por la calle Cruz Blanca cuando fueron agredidos, sin mediar palabra, por tres chicos que portaban armas blancas. Uno de ellos fue herido en un hombro y el otro logró huir y se refugió en un bar de las inmediaciones, donde fue alcanzado por dos de los atacantes, que le propinaron dos navajazos en la espalda y uno en la cabeza. A continuación, los agresores huyeron rápidamente del establecimiento hostelero.

Poco después, patrullas de la Ertzaintza se personaron en el lugar, pero no pudieron localizar a los autores de este delito. Mientras tanto, los dos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Txagorritxu para recibir asistencia médica.

Desde la comisaría de Vitoria-Gasteiz se abrió una investigación para identificar a estas personas que culminó este pasado miércoles con la detención en Vitoria-Gasteiz de los tres sospechosos, de 23, 22 y 21 años de edad, acusados de sendos delitos de lesiones. El mayor de ellos tiene numerosos antecedentes policiales, tanto por agresiones con arma blanca como por delitos contra el patrimonio.

Según denunció una de las víctimas, el posible origen de este incidente pudo ser un altercado que tuvo el detenido de 23 años con él unos dos meses antes. Los tres arrestados serán puestos a disposición judicial una vez que se finalicen las diligencias policiales pertinentes.