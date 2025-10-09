La motrileña Claudia Estévez se codea con la élite mundial del trail

Claudia Estévez Martín se lució en el III Campeonato del Mundo de Mountain & Trail Running unificado, celebrado en el municipio de Canfranc (Huesca), en pleno Pirineo aragonés. La motrileña, una de las tres componentes del equipo español, finalizó décimo quinta en la modalidad de Classic, carrera de 14,300 kilómetros y con 775 metros de desnivel positivo.

El circuito se desarrolló en un terreno apto para correr muy rápido, dentro de un pinar al que los atletas debían dar dos vueltas (no idénticas), con ascenso de unos 400 metros en cada una de ellas. La salida arrancó con las tres ugandesas tirando junto a una keniata, pero a medida que se adentraban en el bosque la alemana Nina Engelhard se posicionaba en cabeza buscando abrir brecha.

Al primer paso del dique de Cargates gozaba ya de 20 segundos sobre sus inmediatas perseguidoras. Engelhard sería finalmente la vencedora, con un tiempo de 1:11:00. Tras ella se vivió una emocionante lucha por el resto de los metales, con la keniata Ruth Gitonga logrando la plata con 1:12:54 y la suiza Oria Liaci el bronce con 1:13:15.

Y si emocionante fue la pelea por el podio, no menos la que se estableció por el resto de la parte alta de la clasificación, destacando la enorme remontada de Claudia Estévez, que, en la parte final, demostrando que viene de la pista y el cross, superó a la italiana Angela Matevi y, ya sobre la misma línea de meta, a la británica Scout Adkin para adjudicarse definitivamente el puesto 15 con un tiempo de 1:16:30 y siendo, asimismo, la primera española clasificada.

La participación en esta Classic femenina fue de 112 corredoras. Para Claudia Estévez este Campeonato del Mundo era su segunda Classic, la primera fue el Campeonato de España, celebrado también en Cancfranc el pasado mes de junio, en el que logró la medalla de bronce y, consiguientemente, la clasificación para el Mundial.