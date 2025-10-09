Descubre el significado del cartel del Centenario de la Santa Cena explicado por su autor

La Cofradía de la Santa Cena ha encargado a Juan Díaz Losada el cartel de su Centenario . Se trata de un cuadro al óleo con el título Cordero de Dios, que, según relata su autor en el audio que acompaña esta información, representa a Cristo en actitud eucarística, con la Sagrada Forma y el Cáliz. Luce el nimbo dorado que llevaba en la fundación de la corporación. Al fondo aparece la sede de la hermandad, la Parroquia de Santa Escolástica (Santo Domingo). Trata de mostrar un antiguo cartel, con sus pliegues y arrugas, y tipografía de la década de los cuarenta del pasado siglo. El Señor sobresale del cartel, como símbolo de su carácter sobrenatural.

Esta obra de arte la ha dado a conocer el miembro de la cofradía Francisco Barroso. El acto se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Está realizado en tamaño vertical y su ilustración se reproduce en dicho formato en esta información.