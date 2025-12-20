La Xunta enseña a no tirar las sobras de Navidad con recetas en un QR

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó el viernes el mercado de la Magdalena, en Ferrol, en el marco de la campaña de concienciación contra el desperdicio alimentario 'Nestas datas, que non sobren as sobras!'. La iniciativa ha sido puesta en marcha por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para promover un consumo más responsable durante las fiestas.

Un enfoque moderno a la cocina de siempre

El objetivo de la campaña lo ha explicado la propia Aneiros: "La idea es concienciar a la población sobre la importancia de reducir el desperdicio alimentario en los hogares, especialmente en estas fechas de mayor consumo". Según la delegada, se busca "recuperar así esos buenos hábitos de los que siempre ha hecho gala la cultura gallega a través de recetas de aprovechamiento como caldos, empanadas o salpicones, pero desde un enfoque más moderno".

Cucharas de madera con recetas QR

La campaña consistirá en la distribución en los mercados de las principales ciudades gallegas de más de 2.000 cucharas de madera. Estos utensilios llevan impreso un código QR que enlaza a recetas de aprovechamiento para las sobras de Navidad. En el caso de Ferrol, se repartieron unas 150 cucharas entre los consumidores.

Aneiros también ha insistido en el compromiso del Gobierno gallego con la puesta en valor de los mercados municipales como "espacios de consumo responsable y de productos de proximidad de primera calidad". Finalmente, ha recordado la importancia de promover hábitos de compra consciente y responsable para concienciar a las familias gallegas sobre el impacto medioambiental que supone el desperdicio alimentario.