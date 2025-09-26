COPE
La Xunta destaca la labor de la Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami en favor de la cultura gallega

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, se reunió con socios de la entidad, fundada en 1972 por el emigrante ortegano Antonio Couzo García y que hoy reúne a 400 miembros

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, continúa su viaje por Estados Unidos y ha mantenido un encuentro con socios de la Casa de Santa Marta de Ortigueira, una entidad fundada en 1972 por el emigrante gallego Antonio Couzo García y que desde entonces desarrolla una intensa labor cultural, social y benéfica en Miami. 

Reconocida como centro colaborador de la galleguidad, la sociedad cuenta actualmente con 400 socios, de los que más de la mitad son gallegos. 

Durante la reunión, González puso en valor la trayectoria de Couzo García, que antes de asentarse en Miami había sido fundador de la Sociedad de Naturales de Ortigueira en La Habana. El conselleiro destacó que la Casa de Santa Marta de Ortigueira contribuye a mantener viva la cultura gallega en la comunidad hispano-gallega de Miami mediante la organización de eventos y actividades como la escuela de danzas españolas —que incluye el baile gallego— o el coro Aires da Terra. Asimismo, subrayó que el centro se ha convertido en un punto de encuentro tanto para gallegos y descendientes de emigrantes como para todas aquellas personas interesadas en acercarse a Galicia y sus tradiciones.

