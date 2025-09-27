El Andorra asalta El Sardinero y se pone en segunda posición

El partido arrancó con mucho ritmo y, en el segundo 45, tras un robo del verdiblanco Sangalli a Lauti, el balón lo recibió Vicente que asistió a Jeremy en la frontal y probó el disparo, aunque se marchó ligeramente alto.

El Racing consiguió, gracias a su presión alta de hombre a hombre, vivir en campo visitante, pero antes del minuto diez, tras una buena combinación grupal del Andorra, Kim Minsu llegó a línea de fondo y sirvió un buen balón al área que consiguió conectar Theo Le Normand con una volea que se fue cerca del palo derecho de Jokin Ezkieta, el cual este sábado cumplía cien partidos con la elástica racinguista.

Cuatro minutos después, el conjunto del bilbaíno Ibai Gómez consiguió salir, en saque de puerta, de la primera línea de presión racinguista, y Vilahermosa hizo una conducción de cuarenta metros plantándose, prácticamente, en el borde del área local y asistió a Lauti que mandó la pelota al lateral de la portería.

A partir de ahí, el partido se adormiló en cuanto a ocasiones claras, aunque ambos conjuntos trataban de imponer su juego y llevar la batuta del encuentro, sin embargo, en el 34, el Racing dispuso de una gran ocasión de gol con un testarazo de Jeremy, tras un córner botado por Andrés Martín, que hizo a Aron Yaakobishvili efectuar su primera parada.

La segunda parte comenzó con la misma tónica que la primera, y fue el Andorra, a través de un contraataque, el que tuvo la primera ocasión, gracias a una buena acción individual del coreano Kim Minsu, que golpeó con pierna derecha e hizo a Jokin Ezkieta atajar en dos tiempos.

Acto seguido, Eder Mallo señalizó un penalti de Javi Castro sobre Vilahermosa, muy protestado por el banquillo local, en un balón dividido en el que el zaguero racinguista pisó a su rival, que, posteriormente, transformó Lauti.

En el minuto 71, el racinguista Suleiman recibió un balón en banda de Íñigo Vicente, se fue de su marcador en velocidad y sirvió un centro lateral que terminó cayendo en Marco Sangalli, el cual mandó al fondo de las mallas para empatar el encuentro.

Sin embargo, solo cuatro minutos le duró la alegría al equipo de José Alberto, ya que Marc Doménech envío un balón largo sobre Minsu, que controló a sus anchas y pudo servir un gol en bandeja a Álex Calvo para poner el 1-2.

El Racing con más corazón que cabeza trató de empatar la contienda y Villalibre tuvo en sus botas, en un mano a mano, esa igualada, y, acto seguido, fue Javi Castro con un cabezazo a balón parado. Poco más ocurrió hasta el final del encuentro.

ficha del partido

Real Racing Club: Ezkieta; Mantilla (Suleiman, min.60), Javi Castro, Facu (Pablo Ramón, min. 82), Salinas; Aldasoro (Yeray, min. 82), Sergio Martínez (Maguette, min. 60); Andrés Martín, Íñigo Vicente, Sangalli; y Jeremy (Villalibre, min. 60)

Andorra: Aron Yaakobishvili; Carrique (Petxarroman, min. 80), Gael Alonso, Bomba, Martí Vilà (Imanol, min. 73); Sergio Molina, Le Normand (Marc Domenech, min. 61) , Vilahermosa; Olabarrieta (Álex Calvo, min. 61), Kim Minsu y Lauti (Jastin, min. 61).

Goles: 0-1, Lauti, de penalti, min. 53; 1-1, Sangalli, min. 71; 1-2, Álex Calvo, min 75.

Árbitro: Eder Mallo (comité castellano-leonés). Amonestó a Sangalli (m. 51) e Íñigo Vicente (m.64) del Real Racing Club y a Kim Minsu (m.56), Sergio Molina (m.63) y Petxarroman (m. 85) del Andorra

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 19.896 espectadores. Antes del comienzo se guardó un minuto de silencio en memoria del boxeador santanderino Uco Lastra, campeón del mundo en la categoría peso pluma en 1977.