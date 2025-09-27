El objetivo ambicioso que le pone Maldini al Villarreal para la nueva temporada: "Tranquilamente"

Lo que le exige Maldini al Villarreal para la nueva temporada

Lo que le exige Maldini al Villarreal para la nueva temporada

Julio Maldonado, 'Maldini', ha estado comentando el encuentro entre el Villarreal y el Athletic en 'Tiempo de Juego', pero antes del comienzo del mismo, analizó la plantilla del conjunto amarillo, y reconoció que le "gusta mucho". El experto en fútbol internacional ha puesto el listón muy alto para el conjunto amarillo, asegurando que su objetivo debe ser ambicioso. "Todo lo que no sea entrar en Champions otra vez la temporada que viene, yo, será una decepción para mí", ha sentenciado.

EFE Tani Oluwaseyi celebra su gol, el primero del Villarreal ante el Sevilla

Los nombres propios del nuevo proyecto

Maldini ha puesto el foco en varias de las nuevas incorporaciones. Uno de los más destacados ha sido Solomon, titular en el último encuentro, de quien ha afirmado que "es bastante habilidoso, es buen jugador".

Junto a él, también ha destacado a Ilias Akhomach en el otro costado y se ha mostrado especialmente optimista con otro de los atacantes, el georgiano Mikautadze: "Estoy convencido que va a triunfar en España, este delantero que tiene, es muy técnico, tiene gol",

Un equipo para pelear por todo

Para Maldini, el Villarreal actual es "muy buen equipo para pelear por la tercera plaza tranquilamente". A pesar de reconocer que le puede faltar "un poquito de calidad", considera que tiene una base sólida. También ha recordado que el equipo empezó la temporada con un doble pivote que incluía a Comesaña, aunque esa fórmula se ha ido diluyendo.

Es muy buen equipo para pelear por la tercera plaza tranquilamente" Julio Maldonado 'Maldini'

once ante el athletic

El georgiano Georges Mikautadze y el francés de origen marfileño Nicolas Pépé formaron la pareja de ataque del Villarreal

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, ha apostado por Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Ilias Akhomach, Partey, Gueye, Solomon, Pépé y Mikautadze .