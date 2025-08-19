Este fin de semana se celebra la Fiesta del Marisco de Barallobre con una variada programación musical y gastronómica

La Cofradía de Barallobre celebrará este fin de semana, el sábado 23 y el domingo 24 de agosto, su tradicional Fiesta del Marisco. El evento, diseñado para el disfrute de toda la familia, ofrecerá una combinación de gastronomía, música en vivo y actividades lúdicas.

La fiesta abrirá sus puertas ambos días a las 11:00 horas con un ambiente marinero. El programa de actividades incluye showcookings a cargo de la chef Nair González, que se realizarán en varios pases a lo largo de las jornadas. La música tradicional estará a cargo de la Banda de Gaitas Airiños de Fene, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de hinchables, un toro mecánico y un taller de maquillaje.

La tarde del sábado estará marcada por la música en directo. De 16:00 a 18:00 horas actuará Louband, seguido de una sesión de DJ Marcos Magán. El cierre de la noche lo pondrá el concierto de Los Keepers a las 22:00 horas. El domingo, el broche de oro musical lo pondrá la banda La Promesa.

Para los momentos de calor, la fiesta contará con una refrescante fiesta de la espuma a las 19:00 horas, tanto el sábado como el domingo.

La oferta gastronómica es uno de los principales atractivos. La zona de comida estará operativa a partir de las 12:30 horas (comida) y las 20:30 horas (cena del sábado). Los precios de los productos son los siguientes:

Empanada de berberechos: 5 €

Vieiras grandes (2 uds.): 11 €

Navaja (10 unidades): 10 €

Zamburiña (10 unidades): 15 €

Almejas: 15 €

Paella de Barallobre (berberechos, mejillones y almejas): 10 €

Postre (tarta de chocolate o tarta de queso): 3 €