San Dionisio Areopagita unió un año más a los poderes civil y religioso en la fiesta patronal de Jerez con traslado del Pendón, Te Deum y Eucaristía

Monseñor Rico Pavés presidió la celebración en el templo del Patrón acompañado del Cabildo Catedral, a los que entregaron la enseña de la ciudad los miembros del Cabildo Municipal presididos por la alcaldesa García-Pelayo