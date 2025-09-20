San Sadurniño tendrá un centro terapéutico para el Alzhéimer en 2026

El Concello de San Sadurniño ha reanudado los trabajos de rehabilitación de la antigua escuela de Igrexafeita, que se transformará, con la colaboración de AFAL Ferrolterra, en un centro terapéutico para personas con Alzhéimer y otras demencias. El proyecto, con un presupuesto cercano a los 300.000 euros, cuenta con el apoyo financiero de la Diputación de A Coruña, que aporta 240.000 euros.

Las obras, que estuvieron paralizadas durante dos años, avanzan a buen ritmo. El alcalde, Secundino García Casal, y la concejala de Bienestar, Mari Carme Muíño Filgueira, visitaron el lugar para supervisar los progresos. La intervención busca una restauración integral del edificio de 250 metros cuadrados, mejorando su eficiencia energética y accesibilidad con la instalación de una rampa y un ascensor exterior.

"Confiamos en que la obra esté encarrilada", afirmó el alcalde, Secundino García. "Nos permitirá recuperar un edificio que llevaba abandonado casi treinta años para darle una finalidad tan necesaria como el apoyo a las personas con Alzhéimer".

PAARA PACIENTES Y FAMILIARES

La concejala Mari Carme Muíño destacó que el centro se centrará en la atención integral, "desde la detección y diagnóstico de los problemas cognitivos hasta el acompañamiento posterior con una estimulación terapéutica que retrase su avance".

El espacio también ofrecerá asesoramiento especializado y tiempo de respiro para las familias, una parte clave de la gestión de la enfermedad.

El proyecto, que se está definiendo en colaboración con AFAL Ferrolterra, ofrecerá un servicio similar a un centro de día. Se espera que el centro pueda atender a unas diez personas por unidad en sesiones de cuatro horas diarias, con acceso prioritario para los vecinos de San Sadurniño y los municipios limítrofes. La finalización de las obras está prevista para la primera mitad de 2026.

"Es un gran valor que el centro vaya a estar situado en el rural", añadió el alcalde, subrayando que la ubicación, alejada del estrés de las zonas más pobladas, es un factor "muy favorable para su misión terapéutica".