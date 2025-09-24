El consejo de Juanma Castaño a Gavi tras su nueva lesión: "Que piense en la rodilla y no en el Mundial"

Nuevo batacazo para Gavi y para el Barcelona. Tras someterse este martes a una artroscopia, el jugador tendrá que estar entre cuatro y cinco semanas de baja. El club concretó este martes en un comunicado que en esta intervención, llevada a cabo por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos de la entidad, se ha procedido a suturar el menisco con el fin de preservarlo.

El centrocampista de Los Palacios y Villafranca sufrió dicha dolencia el pasado 29 de agosto en un entrenamiento con el primer equipo azulgrana y en esta ocasión solo está afectado el menisco interno.

Cordon Press Gavi, en el banquillo, durante un partido de esta temporada del FC Barcelona.

De esta manera, Gavi se convierte en la segunda baja de larga duración del Barcelona después del guardameta Marc-André ter Stegen. El equipo azulgrana también cuenta actualmente con los lesionados Fermín López, que estará unas tres semanas en el dique seco, y de Lamine Yamal, que arrastra unas molestias en el pubis y cuyo periodo previsto de baja no ha sido especificado por el club.

el consejo de juanma castaño

Hay que recordar que el jugador ya tuvo que pasar por quirófano por una lesión en el ligamento en 2023 y estuvo 348 días sin pisar un terreno de juego. Por eso, Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, explicó que es mejor que "piense en la rodilla y que piense en recuperarse que no en el Mundial. Es que si no le va le va a agobiar más".

