"San Antonio", el nuevo trabajo del grupo de Cedeira "Los Eternos" el 28 de marzo

El segundo single de Los Eternos "San Antonio" (Ferror Records / Milana Música, 2025)da nombre a su nuevo disco que verá la luz el próximo día 28 de marzo.

El grupo de Cedeira da un giro en este nuevo trabajo, el primero íntegramente en gallego y con un toque mucho más tradicional e intimista.

Un disco marcado por la enfermedad y pérdida de Arantza, pareja de Chewis y autora de la mayoría de las letras del grupo nacido en el año 2003. Las canciones hablan de Cedeira, de los lugares mágicos de esa tierra, del mar, de las tradiciones y de sus gentes. “Al principio el disco se gestó como los anteriores, fueron apareciendo las primeras canciones hasta que las circunstancias de la vida comenzaron a complicarse y eso se fue plasmando en las siguientes canciones. la medida que las cosas empeoraban las cancions fueron oscureciendo. Podese decir que este disco muestra la transición de los últimos años de nuestra vida, empieza bien y la medida que va pasando el tiempo va decayendo hasta tocar fondo” explica Chewis.

El disco lleva por título “uno de los lugares mágicos de Cedeira. Allí la tierra y el mar se funden en un abrazo, dando forma a la ría más hermosa del mundo. Justo allí, mi compañera Arantza pasaba largas horas sentada en el crucero mirando y sintiendo la inmensidad del Atlántico. De San Antonio salió la inspiración para la mayoría de las canciones del disco. Canciones que hablan de nuestra tierra, de nuestro mar, de nuestras tradiciones, de nuestra gente... Canciones que hablan de amor, de dolor, de vida y de muerte”.

Una grabación que en muchas ocasiones, no fue sencilla.

Chewis, guitarrista, nos habla del cambio en este nuevo trabajo de una banda que alcanzó fama internacional con su disco “Back on the road” consiguiendo once nominaciones a los premios de la música, incluso fueron fichados por Warner Music.

TRAYECTORIA MUSICAL

La banda de Cedeira está formada por Cudi (voz y guitarra), Chewis (guitarra), Torres (bajo), Sito Sandá (batería) y Álvaro Lamas (pedal steel guitar), y a los que se añade la participación de Paulo Vicente Monteagudo con los teclados, Manuel Loureiro con el acordeón, Alex Díaz con el saxo, Samuel Lozano, con la trompeta, Esteban Barcia con el trombón, Iria Seage a los coros y Eduardo Ferreiro también a los coros.

El primer concierto del nuevo trabajo será el 29 de marzo en su tierra natal, Cedeira.