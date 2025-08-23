COPE
Arteta hace debutar a una de las grandes perlas del Arsenal con tan solo 15 años

Max Dowman, una de las mayores perlas de la cantera de los 'Gunners', ha debutado con el número 49 a su espalda. 

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, hizo debutar este sábado contra el Leeds United a Max Dowman, una de las mayores perlas de la cantera de los 'Gunners', a sus 15 años. Con el número 49 a su espalda, el joven futbolista inglés sustituyó a Noni Madueke y jugó una media hora en el encuentro que el Arsenal golea al Leeds en el estadio Emirates de Londres.

A sus 15 años, Dowman, considerado uno de los talentos más prometedores en el fútbol juvenil inglés, ha sido la gran sensación de la pretemporada del Arsenal y ha desplazado del foco a los seis nuevos fichajes del club entre los que se incluye el centrocampista Martin Zubimendi y el delantero Viktor Gyökeres.

Pese a que Dowman entrena con el primer equipo de forma regular desde principios de año, la regulación de la Premier le impedía debutar hasta esta temporada. De hecho, en Champions League no podrá jugar hasta que cumpla los 16 años el próximo 31 de diciembre. 

