Gelabert arruina el debut en casa del Ceuta en Segunda División

Con un gol de César Gelabert el Sporting asentó su buen arranque de curso, su pleno de triunfos en las dos primeras jornadas que amargó, además, el debut como local del Ceuta en la categoría (0-1), 44 años después de su último encuentro como anfitrión en Segunda.

Tras la dolorosa derrota sufrida en su estreno ante el Valladolid (3-0), el Ceuta arrancó el encuentro con siete cambios en la alineación con respecto a su primer compromiso liguero, mientras que el técnico del Sporting, Asier Garitano, lo hizo únicamente con tres novedades en relación con el once titular que venció al Córdoba (2-1).

La fiesta local por la vuelta a la categoría de plata empezó a convertirse en pesadilla a los 4 minutos con un pase atrás de Juan Otero para que Gelabert, libre de marca, mandara el balón raso al fondo de las mallas. Tres minutos después, el mismo protagonista pudo abrir más la herida en un contragolpe que le dejó solo ante Pedro López, pero en el regate se le marchó largo el balón por el lado derecho de la portería ceutí.

El Sporting controló los tiempos del partido ante un Ceuta que disparó por primera vez a puerta a la media hora con un remate flojo de Ortuño a las manos del portero. Los asturianos pudieron ampliar la renta en el minuto 34 con un cabezazo de Otero que salvó Pedro López.

El cuadro gijonés llegó al descanso con la mínima ventaja gracias a una intervención de su portero, Raúl Yáñez, quien salvó en el minuto 43 un disparo del lateral José Joaquín Matos dentro del área.

En la segunda parte no cambió la decoración, con un Sporting más dominador ante un equipo local que no encontraba la forma de crear peligro, hasta que a la hora de juego el meta Yáñez evitó el empate tras un cabezazo del defensa Calos Hernández a la salida de un córner.

En esta fase, el equipo entrenado por José Juan Romero se hizo con la iniciativa del encuentro, obligando al Sporting a dedicar todos sus esfuerzos a defender su mínima renta. Sin embargo, el empuje local no se traducía en oportunidades de gol, de forma que pasaban los minutos sin peligro en las porterías.

El encuentro, pese al arreón local, no varió el resultado, aunque en el primer minuto del tiempo añadido volvió a tener la opción de igualar Carlos Hernández, pero se encontró con una mano salvadora de Yáñez. También pudo lograr el segundo el Sporting, en el minuto 96, con un remate de Amadou.

A pesar de la derrota, el partido ha quedado para la historia de la Agrupación Deportiva Ceuta, que volvía a disputar un encuentro como local en Segunda División justo 16.162 días después (44 años, 2 meses y 30 días) de su última vez, cuando venció por 2-1 al Deportivo Alavés en la última jornada de la temporada 1980-1981, disputado el 24 de mayo de 1981 en el mismo estadio.